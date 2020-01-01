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مصباح ذكي يساعد المخ في التغلب على عسر القراءة

الإثنين 06 يناير 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصباح ذكي يساعد المخ في التغلب على عسر القراءة


وكالات / سما /

خلصت دراسة حديثة، إلى أن حالة عسر القراءة، تحدث إذا كان لدى القارئ عينان تتسمان بالقوة ذاتها، بدلا من أن تكون عين أقوى من أخرى؛ ما يجعل المصاب يرى الحروف معكوسة أو مشوشة غير واضحة، بالتالي تصعب عليه القراءة.

وحسب موقع "إنغادجيت"، نجح خبراء شركة "ليكسي لايف" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، في ابتكار مصباح ذكي يساعد المخ في التغلب على مشاكل عسر القراءة.

ويعتمد مصباح "ليكسي لايت"، على حل المشكلة من خلال مصابيح "ليد"، إذ يومض بوتيرة يمكن ضبطها بطريقة تمكن الدماغ من معالجة المعلومات من خلال عين واحدة وحل مشكلة عدم وضوح الأحرف في الحال.

وتتعاون الشركة مع منظمات دعم عسر القراءة، وقد تم اختبار المصباح بالفعل على أكثر من 300 شخص يعانون عسر القراءة، ووجد الخبراء نتائج مبهرة، إذ لاحظوا تحسنا في قدرات القراءة لدى 90% من المشاركين.

ويأتي المصباح مزودا بأزرار في الجزء الخلفي تعمل على ضبط وتيرة الضوء بما يناسب المستخدم وتحل مشكلته في صعوبة القراءة، وسيتم عرض المصباح الذكي في معرض CES 2020 في لاس فيغاس، وسيستمر من الـ 7 إلى الـ10 من يناير هذا العام.

وفي حين أن المصباح تم إطلاقه بالفعل في أوروبا، إلا أنه ليس متاحا بعد في الولايات المتحدة ومن المقرر إطلاقه هناك قريبا، وقد كشف جان باتيست فونتيس، مؤسس شركة "ليكسي لايف" عن أن المصباح تبلغ تكلفته 549 يورو، ومتاح استخدامه لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما.

#مصباح #المخ #القراءة

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