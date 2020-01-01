هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

طهران/وكالات/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني في طهران "أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة القائد السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني".

ولفت هنية إلى أن الشهيد سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها".

كما أشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر ولن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين"، مشدداً على أن مشروع المقاومة في المنطقة لن يضعف ولن يتراجع والاغتيالات تزيدنا اصراراً على تحرير فلسطين والقدس.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد القدس".

وأوضح هنية أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".

يذكر أن جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران .



وقد كان في استقبال جثامين الفريق سليماني والقائد أبو مهدي المهندس حشد من حرس الثورة والمواطنين، وستقام مراسم تشييعٍ للشهداء اليوم في العاصمة يشارك فيها قائد الثورة الاسلامية السيد على خامنئي كذلك يقام مراسم تشييع في مدينة قم على أن ينقل بعد ذلك جثمان الشهيد سليماني الى مسقط رأسه في كرمان فيما يوارى أبو مهدي المهندس في مقبرة السلام في مدينة النجف العراقية.