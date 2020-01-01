  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المصري "البورسعيدي" يشترط مليون دولار لإعارة نجم "الفدائي"

السبت 04 يناير 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصري "البورسعيدي" يشترط مليون دولار لإعارة نجم "الفدائي"


القاهرة / سما /

قال مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي المصري، إن مهاجم الفريق محمود وادي تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية للانتقال إليه على سبيل الإعارة مقابل 700 ألف دولار.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة اشترط الحصول على مليون دولار، مقابل الموافقة على إعارة المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي إلى أحد الأندية القطرية لمدة 6 أشهر.

وتلقى محمود وادي عدة عروض مؤخرًا سواء عربية أو محلية، لكنها قوبلت بالرفض من جانب مسؤولي المصري لأنها تستهدف الحصول على خدمات اللاعب على سبيل البيع النهائي.

وكان المصري البورسعيدي قد قام بتحصين مهاجمه الدولي بتمديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة 3 مواسم.

يذكر أن محمود وادي انضم لصفوف المصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من صفوف الأهلي الأردني.

#المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

بينت ونتنياهو

هارتس: الكابينت يقرر تسوية شاملة مع حماس والتسهيلات تتم دون الإعلان عنها

إسرائيل تكشف أهم أخطاء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

مزاعم إسرائيلية عن توسيع النفوذ التركي بالنقب ويافا والرملة