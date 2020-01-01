المصري "البورسعيدي" يشترط مليون دولار لإعارة نجم "الفدائي"

القاهرة / سما /

قال مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي المصري، إن مهاجم الفريق محمود وادي تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية للانتقال إليه على سبيل الإعارة مقابل 700 ألف دولار.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة اشترط الحصول على مليون دولار، مقابل الموافقة على إعارة المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي إلى أحد الأندية القطرية لمدة 6 أشهر.

وتلقى محمود وادي عدة عروض مؤخرًا سواء عربية أو محلية، لكنها قوبلت بالرفض من جانب مسؤولي المصري لأنها تستهدف الحصول على خدمات اللاعب على سبيل البيع النهائي.

وكان المصري البورسعيدي قد قام بتحصين مهاجمه الدولي بتمديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة 3 مواسم.

يذكر أن محمود وادي انضم لصفوف المصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من صفوف الأهلي الأردني.