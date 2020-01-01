"كوسبت" تطلق ساعتها الذكية Prime SE

وكالات / سما /

أطلقت شركة "كوسبت" (Kospet) ساعتها الذكية Prime SE الجديدة بسعر يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Prime SE الجديدة تأتي مزودة باثتنين من الكاميرات وخاصيةFace Unlock لتحرير القفل بواسطة الوجه.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية: "تشتمل الساعة على شاشة لمسية IPS قياس 6ر1 بوصة وبدقة وضوح 400×400 بيكسل، وينبض بداخلها معالج يعمل بسرعة 1.25 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي RAMسعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت تسمح بالعمل بنظام التشغيل Android 7.1.1".

وتدعم الساعة الذكية Prime SE الجديدة تقنيات Bluetooth و4G وWiFi 802.11 a/b/g/n ونظام GPSونظام GLONASS، بالإضافة إلى مستشعر لقياس معدل ضربات القلب.

وتعتمد الساعة على بطارية سعة 1260 مللي أمبير/ساعة تستمر في العمل لمدة 72 ساعة.