رسائل تهنئة بعيد راس السنة الميلادية 2020 واجمل المسجات للاصدقاء والاهل

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رسائل تهنئة بالعام الجديد 2020 نوفي إليكم اليوم عبارات، ورسائل تهنئة خاصة بحلول عام ميلادي جديد للمعايدة على الأهل، والأحبة، والأصدقا، ندعوا الله أن يكون عامًا سعيدًا على الجميع، وأن يكون أفضل، وأجمل من سابقيه، وموفقًا في كل أمورنا العامة، والخاصة.

نقدم لكافة متابعينا رسائل ليلة رأس السنة الميلادية 2020 في العام الجديد ،والتي نقدمها لكافة الأهالي من خلال مسجات نقدمها عبر موقع سما الاخباري،لجميع المواطنين.

تفصلنا من الآن ساعات قليلة لبدء العام الميلادي الجديد ،وفي تلك الإحتفالات التي تشهدها أرجاء ميادين العالم نبعث أحلي المسجات والرسائل، يترقب الكثير بدء دخول العام الميلادي الجديد 2020،ومن خلال هذا المقال نقدم لكم كافة رسايل السنة الجديدة، نقدم لمتابعينا الكرام باقة من رسائل العام الجديد في ليلة رأس السنة الميلادية للتهنئة مع الأهل والأصدقاء والحبايب.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2020

أجمل مسجات العام الميلادي الجديد 2020 .

استودعتك يا الله بداية جديدة من عمري .. ربي اجعلها أجمل مما تمنيت وخيرًا مما مضت.

فيك تفرح أيامي .. وبهواك القلب عايش .. وبالعام الجديد تسابقني لك التهاني .. وكل عام وأنت بخير يا غالي.

كل عام وأنت بخير ..كل عام وأنت قمرهم .. كل عام وأنت الحب كله.

رسائل تهنئة براس السنة 2020 happy new year

يا رسالة حب سافري عبر السحاب .. ومن الزحمة هاتي لي حبيبي واختطفه .. وعلى خده قبلية وهنيه .. وبالعام الجديد انثري له الورد وخبريه .. إن بوجوده تكتمل سعادة كل عيد.

يستحي الورد في حضرة جمالك .. ويتباهى اليد بطلة خيالك .. وينور قمرنا من نورك ودلالك .. كل عام وأنت قمر اعيادنا .. كل عام وأنت بخير.

يحتفل العالم بالعام الجديد .. ويحتفل قلبي فيك كل عام وأنت حبه الوحيد.

لا تسافر وتترك الهوى زعلان .. ما تسوى الدنيا في غيابك .. أنت عيدي والقلب وكل الحبايب

لا تسأل الأيام ليه عدت بسرعة.. اسأل القلب ليه لما يلمحك دقاته تزيد فوق سرعتها سرعة .. كل عام وأنت الحب.

اليوم نستقبل عام جديد ..ونودع عام مضى .. اسأل الله أن يرزقك عمر مديد .. وغفران ذنوب ورحمة ورضى.

أجمل رسائل جديدة sms مكتوبة 2020

نتابع معكم رسائل وبطاقات عن الفرحة بقدوم سنة ميلادية جديدة، يمكن ارسالها عبر منصات المواقع الإجتماعية المختلفة مثل الفيس بوك والواتس اب والسناب شات لكافة الأحبة والأصدقاء.

احلى صباح لأحلى وأعز إنسان وأنقى صباح للي ملك الروح .. والوجدان .

لو تنقلب دنياي هم على هم أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم .

أرسلك باقة حب وزهر يلي يغار منك كل البشر أنثرها وعطر .. صباحك يامالك قلبي .

أحبك وأفهم ظروفك وأنا عيني تبي شوفك أحبك لو تجافيني ونار .. الشوق تكويني .

بعدد الورد اللي في الكون والعصافير اللي بكل لون ارسل امسياتي لاغلى عيون .