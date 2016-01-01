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روحاني: العقوبات الأميركية كلفت إيران 200 مليار دولار

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: العقوبات الأميركية كلفت إيران 200 مليار دولار


طهران /سما/

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية على بلاده كلفت بلاده 200 مليار دولار. جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء إرنا الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن روحاني خلال مراسم افتتاح خط سكك الحديد في محافظة كرج غرب طهران.

ووصف روحاني العقوبات الأمريكية بـ"الحرب الاقتصادية". وأضاف "إذا لم نكن قد تعرضنا للعقوبات، لدخلت إلى البلاد إيرادات بقيمة 200 مليار دولار منذ عام 2016، منها حوالي 100 مليار دولار من القروض الأجنبية ".

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فرضت الولايات المتحدة حظرا على إيران التي تعتبره " أسوأ أنواع الحظر" ضدها على مر التاريخ. وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

#روحاني #طهران #إيران #العقوبات الأمريكية

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