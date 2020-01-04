الإعلان عن برنامج إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في الضفة

رام الله / سما /

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن برنامج إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة الـ55، في محافظات الضفة الغربية.

وذكرت الحركة في بيان صحفي، إن المسيرة المركزية تنطلق عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء من مدرسة ذكور رام الله الثانوية بمدينة رام الله، وتتوجه إلى ميدان المنارة حيث سينظم مهرجان خطابي.

وأشار إلى أن إيقاد شعلة الانطلاقة سيكون عند ضريح الشهيد ياسر عرفات في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي نابلس: تنظم بعد صلاة المغرب مسيرة مشاعل من جامع النصر إلى ميدان الشهداء، حيث سيتم إيقاد الشعلة، وفي محافظة جنين ستوقد الشعلة في ميدان الشهيد ياسر عرفات أمام المحافظة بعد صلاة المغرب، فيما سينظم مهرجان في ذات الموقع الساعة 12 ظهراً في السادس من الشهر المقبل.

وفي الخليل، يتجمع المشاركون أمام بلدية السموع الساعة 4:30 مساء اليوم، وسينطلقون إلى الساحة الرئيسية في مركز البلدة، حيث المهرجان الساعة 5:30 مساءً، وفي بلدة يطا سيتم إيقاد الشعلة الساعة الخامسة مساءً في مثلث السموع، وفي شمال الخليل توقد الشعلة بالتزامن مع عقد مهرجان في ساحة البلدية الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الأربعاء، فيما سيتم تنظيم مسيرة مشاعل في البلدة القديمة بعد صلاة المغرب في منطقة وسط الخليل.

وفي مدينة أريحا، ستضاء الشعلة مساء اليوم عند الساعة الرابعة أمام البلدية، فيما سينظم مهرجان مركزي يوم السبت 4-1-2020، عند الساعة الثالثة مساءً امام الاقليم، أما في مدينة طولكرم ستنظم مسيرة كشافة تنطلق من مدرسة الفاضلية باتجاه ميدان الشهيد د.ثابت ثابت عند الساعة 11:30، كما سيتم تنظيم عرض عسكري رسمي ينطلق من المقاطعة باتجاه المهرجان.

وفي قلقيلية، تنطلق مسيرة ومهرجان عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، وعند الخامسة مساءً توقد الشعلة على دوار الاستقلال بجانب مديرية التربية في مدينة سلفيت، أما في بيت لحم ستنظم فعالية يوم غدٍ الأربعاء عبارة عن مارش تنظيمي سيشارك فيه 2000 مشارك، وستكون نقطة التجمع في مهبط الرئيس، وسينطلق عند الساعة الثانية ظهراً باتجاه مكتب الرئيس في المقاطعة حيث ستبدأ الفعاليات بإيقاد الشعلة، وأخيراً سيقام مهرجان مركزي في بلدة العيزرية شرق القدس في الرابع من الشهر المقبل عند الساعة الثالثة مساءً.