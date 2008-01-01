الإمارات تكشف حقيقة استخدام تطبيق ToTok وتنفي استخدامه للتجسس

ابو ظبي /سما/

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإمارات، :"إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الإتصال الصوتي، والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق "توتوك".

وأكدت بأن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.

وعليه تؤكد الهيئة بأن تطبيقات الإتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.

إن دولة الامارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكانت القضية قد بدأت عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل أيام تقريرا، اتهمت فيه الإمارات بأنها تستخدم تطبيق "توتوك" من أجل التجسس على كل من يعيش داخل الإمارات وخارجها، وأن كافة بياناته وما يتم تداوله عبر التطبيق يتم مراجعته من قبل عناصر تابعة للحكومة الإماراتية.

وما زاد تلك القضية سخونة، هو قرار شركتي "غوغل" و"أبل" بأنهما سيدرسان إمكانية حذف تطبيق "توتوك" من على متجريهما الإلكترونيين "غوغل بلاي" و"آب ستور"، وفقا لما نقله موقع "بزنس إنسايدر".