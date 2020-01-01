"التنمية الإجتماعية": تطبيق الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن في 2020

رام الله / سما /

حصلت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي على تمويل بقيمة 2.6 مليون دولار للشروع بتوفير أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن، من خلال البرنامج المشترك الذي تم تقديمه إلى الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار جهودها لتطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتطبيق شعار عدم ترك أحد خلف الرّكب.

وأوضحت الوزارة، أن هذا البرنامج يهدف لدعم جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز منظومة وتدابير الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهد الوطني الفلسطيني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الأول المتعلق بالحد من الفقر، والهدف الثاني المتعلق بزيادة الأمن الغذائي، والهدف العاشر المتعلق بالحد من عدم المساواة، ويعطي البرنامج أولوية وتركيزاً على الاشخاص ذوي الإعاقة وعلى كبار السن.

بدوره، أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أهمية هذا البرنامج خصوصاً أنه يساعد وزارة التنمية وشركاءها في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بما يضمن تعزيز سياسات وتدخلات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأعرب مجدلاني عن سعادته بحصول فلسطين على هذا الدعم، خصوصاً أن المنافسة كانت شديدة بين المشاريع التي تم تقديمها من مختلف البلدان في العالم والتي بلغت (114) مشروعاً، وكانت فلسطين إحدى الدول الـ 24 التي حظيت بهذا الدعم جنبًا إلى جنب مع دولة لبنان، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتا على الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكد على جاهزية الوزارة للشروع بالتنفيذ مطلع العام 2020 خصوصاً أن البرنامج سيستمر لمدة عامين.

وتوجه مجدلاني بالشكر إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة في فلسطين، وإلى منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف على تعاونهم ودعمهم لجهود الوزارة.