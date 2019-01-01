جواو فيليكس يكشف قيمة صفقة انتقاله لأتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

كشف النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني النقاب عن قيمة صفقة انتقاله للفريق المدريدي قادماً من بنفيكا البرتغالي.

و نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية تصريحات لفيليكس مع صحيفة أبولا البرتغالية اليوم الأربعاء قال خلالها” اللعنة ، تكلفت صفقة التعاقد معي 126 مليون يورو”.

و أضاف مفيداً ” قلت ذلك لنفسي و أتفهم أنه كان هناك توقعات عظيمة بشأني و لكني لم أرها أبداً شيئاً سيئاً ، أتحلى بالهدوء دوماً في عملية التأقلم والتكيف في النادي “.

و استطرد اللاعب البرتغالي ” أتلقى الدعم من أسرتي وأصدقائي ، لا أفكر كثيراً في المبلغ المدفوع من أجل التعاقد معي عندما أتدرب أو ألعب في المباريات و كل ما يهمني هو كرة القدم فقط”.

و أكمل فيليكس قائلاً ” أحاول دائماً أن أفعل ما أحبه أكثر من أي شيء في هذه الحياة ، بلعب كرة القدم ، أريد أن أكون محترفاً مميزاً و لاعباً مهماً في فريقي”.

و أنهى لاعب الأتليتي تصريحاته قائلاً ” شغفي هو مفتاح سعادتي و تقديم مستويات مميزة في أرض الملعب”.