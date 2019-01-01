دراسة طبية: "الأندومي" يسبب أمراضا خطيرة بينها السرطان

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أظهرت الدراسات وفقًا لما ذكره موقع "healthy and natural world" الطبي، أن تناول المكرونة سريعة التحضير يرتبط بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم وربما السرطان.

وإذا نظرنا إلى تكوين المكرونة سريعة التحضير، يصبح واضحًا من أين يأتي الخطر، فهي غنية بالدهون، غنية بالملح، وبالسعرات الحرارية، والمواد الغذائية التي تتم معالجتها.

ووفق الموقع الطبي، أوضح الباحثون، أن المكرونة سريعة التحضير تحتوي أيضًا على ثلاثي بوتيل هيدروكينون (TBHQ)، وهو مادة حافظة كيميائية تأتي من صناعة البترول، وأظهرت عدد من الدراسات، أن التعرض المطول لجرعات عالية من TBHQ قد يكون مسرطنًا.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير حدًا يصل إلى 0.02٪ من إجمالي الزيوت -الوارد ذكرها سابقًا- في الأغذية لتكون آمنة على الصحة العامة.

واكتشف الباحثون مادة أخرى يحتمل أن تكون سامة والتي توجد في المكرونة سريعة التحضير هي "الغلوتامات أحادية الصوديوم"، والتي ترتبط بشكل وثيق بأمراض السمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى التأثيرات السُمية العصبية وآثارها الضارة على الجهاز التناسلي.

وفي دراسة أجراها عدد من الباحثون وتم نشرها على موقع webmd المختص بالشئون الطبية، أن كوريا الجنوبية، والتي لديها أكبر عدد من الأفراد المستهلكين للمكرونة الفورية في العالم، بدأت نسبة أمراض القلب، والسمنة تزداد انتشارًا بينهم بسبب الاستهلاك المفرط لـ"النودلز".