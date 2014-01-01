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أوزيل وزوجته يتكفل بإجراء 1000 جراحة عاجلة للأطفال

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوزيل وزوجته يتكفل بإجراء 1000 جراحة عاجلة للأطفال


وكالات / سما /

وسط الأزمة التي يعاني منها النجم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، كشف اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 عن أخر تطورات العمليات الجراحية التي تكفل بها مادياً لإنقاذ الأطفال المرضى بالتعاون مع مؤسسات علاجية خيرية حول العالم.

نشر أوزيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صور لبعض حالات الأطفال التي خضع للعمليات الجراحية، وكتب تعليقاً: تم إجراء جراحة لـ219 طفلاً مريضاً حول العالم، والعدد في تزايد خلال الأيام المقبلة في إطار التعاون مع مع مؤسسة  big.shoe11 ، لمساعدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي سريع.

وتعهد أوزيل في تعليقه بمواصلة التكفل المادي لـ1000 جراحة أخرى مع زوجته أمينة جولشن خلال عام 2020، الذي يشهد قائمة طويلة من العمليات الجراحية العاجلة للأطفال.

أوزيل يمر بأزمة بسبب مساندته للأقلية المسلمة في الصين “الإيجور” المتواجدين في إقليم ” شينجيانج” حيث يعانوا من الاضطهاد، وهذا دفع الحكومة الصينية إلى أخذ إجراءات لمقاطعة اللاعب وناديه آرسنال الذي أعلن أن تصريحات أوزيل تأتي في إطار حرية التعبير عن الرأي بعيداً عن كرة القدم.

#مسعود أوزيل

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