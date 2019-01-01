وكالات / سما /

طريقة تفكير المرأة تختلف عن طريقة تفكير الرجل، ويفسر العلماء ذلك بأن الغالبية العظمى من التفكير عند الرجل تجري على الجانب الأيسر من الدماغ، بينما الغالبية العظمى من تفكير المرأة تتم على الجانب الأيمن للدماغ، وبحسب الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية يتميز تفكير المرأة بالقابلية للتغير والقدرة على قراءة العقل لما تتمع به من حدس قوي، فمنذ العصور القديمة وهي تستخدم الحدس عند التفكير، فمثلاً تتمكن من استنتاج لماذا يصرخ الرضيع إذا كان يحتاج إلى الغذاء أم الحنان وباستمرار تسجل النساء معدلات أعلى من الرجال في الاختبارات التي تتطلب قراءة الإشارات غير اللفظية. فالنساء لديهن القدرة على قراءة الرسائل غير المعلن عنها في ملامح الوجه والمواقف، نبرات الصوت وفقاً لما أظهرته الدراسات أن هذه المهارة لا تقتصر فقط على تربية الأطفال، وغالباً ما تستخدم النساء الحدس في معظم طرق التفكير.



تجنب التفكير العدواني

من المعروف أن المواقف العصبية تحفز التفكير العدواني عند الرجال، ولكن وجد الباحثون أن المرأة في كل الأحوال تتجنب التفكير العدواني لأن تفكيرها يتسم بالهدوء.



تكره الصراعات عند حل المشاكل

ربما تجد المرأة الكثير من المحفزات التي تؤدي إلى إنتاج المواد الكيميائية في دماغ الأنثى أثناء الصراعات تحاول دفعها للتفكير في اتخاذ التمثيل الصامت، وتعتبر أنه عندما يكون الرد سلبياً أفضل من عدم الرد على الإطلاق.

تغير طريقة تفكيرها بسهولة

يمكن أن يتغير مزاج المرأة بسهولة وغالباً ما يكون ناتجاً عن مجموعة من العوامل التي تؤثر على طريقة تفكيرها مثل التعرض لضغط العمل، الغضب، الشعور بانعدام الثقة، كل هذه الأمور تؤثر على طريقة تفكيرها وغالباً ما يكون لها تأثير سلبي.



تتأثر طريقة تفكيرها بالحمل

يقول الأطباء إن هرمون البروجسترون يزيد 30 ضعفا في الأسابيع الأولى من الحمل، مما يتسبب عنه تغير في طريقة التفكير. وأثناء فترة الحمل تفكر النساء بشكل مختلف ومثير للجدل. وتشير الدراسات إلى أن هناك مشاكل مرتبطة بالذاكرة والدوائر الكهربائية تؤثر على سلوك الأمهات.

تتغلب عليها العاطفة

التغيرات الهرمونية والجسدية التي تواجه المرأة طوال حياتها وخصوصاً بعد الحمل تزيد من غلبة التفكير العاطفي عليها، وذلك ناتج لمسار حياة الأم بصفة عامة؛ لأن لديها قدرة كبيرة على تقديم الدعم العاطفي للطفل، مما يجعل تغلب العاطفة على العقل هو الأساس عند التفكير في الحكم على الأمور المختلفة.



تتسرع في التفكير

لا تأخذ المرأة وقتاً في التفكير الجيد للحكم على الأشياء، ولكن تتسرع في الحكم على الأمور بسهولة دون النظر إلى الجوانب المختلفة للقضية.

لا تحاول الوصول إلى أساس المشكلة

عندما تتعرض لمشكلة ما تقوم بالتفكير لحل سريع وفوري دون البحث عن أساس المشكلة التي دفعها أن تحدث؛ لكي تمنع حدوثها مرة أخرى.



التفكير في أشياء متعددة

لا تحاول المرأة التفكير في شيء واحد فقط بل تقوم بالتفكير في العديد من الأشياء، وهذا يؤدي إلى تشويش طريقة تفكيرها والحكم على الأمور بطريقة مختلفة.