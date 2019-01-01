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أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد .. تعرف

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد .. تعرف


وكالات / سما /

الجيوب الأنفية هي فراغات مملوءة بالهواء خلف عظام الوجه العلوى بين العينين وخلف الجبهة والأنف والخدين، تتكون بطانة الجيوب الأنفية من خلايا ذات شعر صغير على أسطحها تسمى أهداب، خلايا أخرى في بطانة تنتج المخاط، يحبس المخاط الجراثيم والملوثات والأهداب ويدفع المخاط للخارج عبر الفتحات الجيبية الضيقة في الأنف.

ووفقا لموقع "healthline" التهاب الجيوب الأنفية الحاد هي حالة تحدث عندما تصبح الجيوب الأنفية ملتهبة، يتجمع المخاط ويسد الفتحات على واحد أو أكثر من الجيوب الأنفية.

 ويمكنك التعرف على أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد من خلال الفيديو المعلوماتي التالي:

  أسباب التهاب الجيوب الانفية الحاد:-

 1 ـ تتراكم السوائل داخل الجيوب الأنفية مسببة زيادة الضغط عليها.

 2 ـ تتراكم البكتيريا وتصيب البطانة الداخلية للأنف مسببة الالتهاب الحاد.

 3 ـ نزلات البرد.

 4 ـ تلوث الهواء ودخان السجائر.

 5 ـ التهابات الأسنان وممرات الأنف الضيقة من الزوائد الأنفية من الأسباب.

الأعراض

ـ تشمل الأعراض احتقان الأنف والحمى والصداع والتعب وألم الوجه.

 ـ يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية الأمامية ألمًا فى الجبهة يزداد عند الاستلقاء على الظهر.

   ـ التهاب الجيوب الأنفية الحاد شائع للغاية، وعادة ما يكون سبب العدوى الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوى.

 ـ يسبب التهاب الجيوب الأنفية ألمًا بين العينين وتورم بالجفن وفقدان الرائحة والألم عند لمس جانبي الأن يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد ثلاثة أسابيع أو أقل.

#الجيوب الأنفية #التهاب

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