وكالات / سما /

لطالما كان العطر المستحضر الجمالي الأساسي لدى جميع النساء، اللواتي دائماً ما يفتشن عن أفضل عطر نسائي في العالم ليكملن به إطلالتهن ويتزيّن بأرقى نغمات العطور. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل 10 عطور نسائية في العالم، والتي أصبحت تعد عطوراً خالدة في كل الأوقات.

1- Chanel No.5 من شانيل

يُعرف عطر Chanel No.5 عالمياً بأنه العطر الأكثر شهرة على الإطلاق، فقد صدر عن دار شانيل في عام 1921 ليكون مثالاً للأنوثة والجمال. يشتمل هذا العطر على رائحة نادرة تُعدى Rose Centifolia، التي تُزرع فقط في غراس في فرنسا. وقد قالت النجمة الراحلة مارلين مونرو في أحد الأيام، إنها لا تحتاج عند النوم إلا بضع قطرات من عطر Chanel No.5.

2- Angel من Thierry Mugler

صدر هذا العطر في العام 1992، وهو من بين أشهر العطور في تاريخ صناعة العطور، إذ يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء منذ إصداره وحتى الآن، ولا نبالغ إن قلنا أنه عطر عالمي خالد تقبل عليه النساء من مخنلف أنحاء العالم، حتى بات من أفضل 10 عطور نسائية في العالم. يمزج هذا العطر بين نغمات الباتشولي والبرالين والتوت الأحمر والفانيليا.

3- Miss Dior Eau de Parfum من ديور

تضم دار ديور Dior العريقة، العديد من العطور الشهيرة والشعبية التي تعد من بين الأفضل بين العطور العالمية، وعطر Miss Dior Eau de Parfum هو واحد من هذه العطور ويقع ضمن أفضل 10 عطور نسائية في العالم. وهو عطر زهري ناعم يتركز على البرغموت والورود وخشب الورد والفلفل الوردي.

4- Shalimar من غيرلان

يٌعتبر هذا العطر الشرقي المميز بمثابة حلم ساحر، وهو يشكل خياراً رائجاً للنساء منذ عام 1924، ولا تزال رائحته خالدة حتى الآن. شاليمار هو اسم المكان الذي تم فيه الاحتفال بقصة الحب التي جمعت الأمير الهندي الشاه جيهان والأميرة الفارسية ممتاز، والتي ألهمت جاك غيرلان لتصميم عطر Shalimar.

5- J’Adore من ديور



تم تصميم هذا العطر الساحر في عام 1999 من قبل Calice Becker، ومنذ إطلاقه أصبح الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، ومنذ ذلك الحين تم تطويره بعدد من النغمات المختلفة. إنه عطر أيقوني يقدم مفهوماً جديداً للأنوثة، كما أن رائحته العصرية تتوافق مع خط دار ديور الأساسي.

6- Red Door من Elizabeth Arden

إنه عطر كلاسيكي وأنيق ومبدع، تم تصميمه في عام 1989، ليكون رمزاً للسحر والرفاهية المستوحاة من مركز Red Door Spa الشهير. يحتوي قلب هذا العطر وردة اليلانغ يلانغ والأوركيد والياسمين وزنبق الوادي وزهر البرتقال والبنفسج البري والفريزيا، أما قاعدته فتتكون من العسل وخشب الصندل ونجيل الهند.

7- Opium من إيف سان لوران



تم إطلاق النسخة الأصلية من هذا العطر في عام 1977، لكن كان يتم تعديل رائحته مع كل إصدار جديد منه، إلا أن الكلاسيكية لا تزال تطغى عليه حتى الآن. النغمة الأساسية لهذا العطر هي الفانيليا، والتي تتكامل بهدوء مع رائحة الأفيون الحارة. وسرعان ما أصبح هذا العطور أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم.

8- Oud Wood من توم فورد

إنه عطر أسطوري من توم فورد، ويلاقي رواجاً كبيراً بين النساء في العالم، وهو دائماً ما يكون ضمن قائمة أفضل 10 عطور نسائية في العالم. وهو مزيج أنيق وراق من أجمل النغمات الثمينة، في مقدمها الأخشاب والفانيليا والتوابل النادرة والعود والهيل.

9- Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense من Jo Malone London

إنه أحد أكثر العطور العالمية شهرةً، وهو يعتبر العطر المفضل لدى كثيرات من النساء حول العالم. ويعدّ مزيجاً دافئاً من الياسمين واليلانغ يلانغ والعنبر والفانيليا، وهي نغمات جعلته من بين أفصل العطور العالمية على الإطلاق.

10- La Vie Est Belle من لانكوم

إنه أحد أفضل العطور النسائية في العالم، ومنذ إصداره وحتى الآن لا يزال يحقق أرقاماً قياسية في سوق العطور العالمية. ودائماً ما يكون صمن لائحة أفضل 10 عطور نسائية في العالم. وهو يعتمد في تركيبته على السوسن والنعناع اللذين يشكلان مزيجاً عطرياً رائعاً.