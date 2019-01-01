كيف تحافظ على قصة شعرك لأطول فترة ممكنة؟

وكالات / سما /

لا يوجد موعد ثابت أو مُحدد لذهاب الرجل إلى صالون الحلاقة كي يقص شعره، أو يحصل على قصة شعر جديدة، فالأمر يتوقف على مُعدل نمو الشعر وسرعته في ذلك، في بعض الأحيان يذهب الرجال إلى الحلاق كل أسبوعين، وفي أحيان أخرى يذهبون كل ستة أسابيع، فالأمر غير ثابت ويختلف من شخص إلى آخر.

وبينما يعد بعض الرجال الذهاب إلى صالون الحلاقة من الأمور التي تساعدهم على الشعور بالاسترخاء، ولكن يصبح الأمر صعباً في الأوقات التي تزيد فيها مشاغلهم، أو التي ينتقلون فيها من مكان إلى آخر؛ ويبتعدون عن الصالون الذي اعتادوا الذهاب إليه، لذلك يحرصون على الحفاظ على قصة شعرهم لأطول فترة ممكنة.

الخبر السار هنا هو أنه بإمكانك الحفاظ على قصة شعرك لفترة أطول، عبر عدة خطوات نستعرضها فيما يلي..

هناك طرق جديدة للحفاظ على قصة الشعر لأطول فترة

احصل على القصة الصحيحة

أول شيء يُنصح بالقيام به هو أن تحصل على قصة الشعر الصحيحة التي تناسبك، كذلك راعِ ألا يكون شعرك أقصر من اللازم، لأنه كلما كان الشعر أقصر كان هناك صعوبة في الحفاظ على قصة الشعر لأطول فترة ممكنة.

لا تغسل شعرك أكثر من اللازم

كي تحافظ على قصة شعرك لأطول فترة ممكن، وحتى تضمن أن يظل شعرك في مظهر جيد وجذاب، يجب عليك ألا تغسله أكثر من اللازم.

غسيل شعرك بالشامبو ومواد التنظيف الأخرى بصورة مبالغ فيها يؤثر عليه سلباً، ويقضي على الزيوت الطبيعية، ما يجعله جافاً ويجعله أكثر فوضوية، لذلك ينصح خبراء الشعر والمصففون بأن تغسل شعرك مرتين أو ثلاث مرتين فقط في الأسبوع.

للحفاظ على قصة الشعر يجب اختيار المناسبة لك

لا تنسَ استخدام البلسم

البلسم الذي يحتوي على أقل قدر من المواد الكيميائية ويحتوي على كمية كافية من المواد الطبيعية يعد من أفضل الأدوات التي تساعدك على الحفاظ على شعرك رطباً، ويمكنك من الحفاظ على قصة شعرك لأطول فترة ممكنة.

ينصح باستخدام البلسم ومرطبات الشعر المناسبة لنوع شعرك، والتي تنشط الدم في فروة رأسك، ما يحافظ على شعرك ناعماً ويجعله صحياً، ومن ثم سوف تحافظ على قصة شعرك لأطول فترة ممكنة.

استخدم الأدوات الصحيحة

عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بشعرك والحفاظ على القصة لأطول فترة ممكنة، فسوف تكون في حاجة إلى استخدام الأدوات الصحيحة.

من الضروري أن يكون لديك الفرشاة التي تناسب نوع شعرك، يوجد الكثير من الأحجام والأشكال من فرش الشعر، والتي تساعدك على تمشيطه من زاوية مختلفة والحفاظ على القصة.

كذلك سوف تحتاج إلى مقص صغير وفرشاة ذات أسنان ضيقة كي تساعدك في قص الأطراف، والوصول إلى الزوايا المختلفة.

قص السوالف

قص السوالف سوف يساعدك على الحفاظ على قصة شعرك لأطول فترة ممكنة، أولاً عليك استخدام المقص الكهربائي، واحلق شعرك من أسفل إلى أعلى، وحافظ على السير في خط مستقيم، وتخلص من الشعر الموجود جانب الأذنين تماماً.

ثانياً استخدم الفرشاة ومشط شعرك نحو الجانبين، وبعدها قص الشعر الزائد باستخدام المقص الصغير.

لا تغسل شعرك كثيرا للحفاظ على قصة الشعر

تخلص من الشعر في أسفل الرأس

وهي عملية يصعب القيام بها بمفردك، سيكون من الأفضل أن تطلب من شخص آخر أن يساعدك في هذا الأمر، حتى لا تؤذي نفسك.

وإذا كنت بمفردك فمن الأفضل أن تقف أمام مرآة وتضع خلفك مرآة أخرى، وتستخدم مقصاً صغيراً كي تتمكن من التخلص من الشعر الزائد في هذه المنطقة.

حافظ على شعرك ناعماً وعلى الموضة

بالإضافة إلى قص الأطراف بانتظام والتخلص من شعر السوالف والشعر الموجود في المنطقة السفلية من الرأس، يُنصح بأن تحافظ على شعرك ناعماً ورطباً طوال الوقت، وهذا من خلال تعريضه للهواء، واستخدام مرطبات الشعر ومواد خالية من المواد الكيمائية لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس؛ وسوف يكون من الرائع أن تتبع نظاماً صحياً للحفاظ على شعرك، وإبقائه في وضع صحي طوال الوقت.