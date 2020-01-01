عجائب عصير الرمان قبل النوم

وكالات / سما /

كوب واحد من عصير الرمان قبل النوم يخلصك نهائياً من الكرش ودهون الأرداف، إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة للتخلص من الكرش ودهون الأرداف والذراعين المتراكمة فعليك بتطبيق تلك الوصفة والالتزام بتناولها والاهتمام بممارسة الرياضة بجانب المحافظة على تناول طعام صحي ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة وغير مشبعة بالدهون.

عصير الرمان وفوائده الكثيرة:

يحتوي عصير الرمان على عناصر غذائية هامة كالحديد والبوتاسيوم والفسفور وقادر على حرق الدهون بسهولة وتفتيت دهون الأرداف الصعبة والناتجة عن تغذية غير سليمة، وعادات خاطئة فالرمان له فوائد أخرى منها المحافظة على صحة القلب وخفض درجة الحرارة وتسكين الآلام ويرطب البشرة ويحميها من التجاعيد ويعزز الجهاز المناعي للجسم، ويمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

يعتبر الرمان فاكهة معتدلة في كمية السعرات الحرارية التي يحتويها، كما أنّه لا تحتوي على الكولسترول أو حتى على الدهون المشبعة، كما أنّ الرمان يعتبر غنيّ بالألياف الغذائية السريعة الذوبان، حيث تعمل على تسهيل عملية الهضم وتسهل عمل وحركة الأمعاء، كما يقترح بعض خبراء التغذية بإدخال الرمان في النظام الغذائي اليومي للتخلص من الوزن الوائد وتنظيم مستويات الكولسترول في الجسم.