  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مايكروسوفت تطرح جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس إكس

السبت 14 ديسمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تطرح جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس إكس


وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنها تعتزم طرح جهاز العاب الفيديو الجديد إكس بوكس الفئة إكس للمرة الأولى خلال موسم عطلات 2020.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت ان الجهاز الجديد أقوى أربعة أضعاف من النسخة الحالية من الجهاز التي تحمل اسم إكس بوكس وان إكس وصرح ماثيو كانترمان خبير المعلومات بوكالة بلومبرج للأنباء إن “الجهاز إكس بوكس الفئة إكس ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الاطلاق، مثلما حدث مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان إكس”.

وأفادت بلومبرج أن طرح جهاز مايكروسوفت الجديد سوف يتزامن مع طرح جهاز بلايستيشن 5 من سوني.

ولم تكشف شركة سوني حتى الآن أي معلومات بشأن مواصفات جهاز بلايستيشن
الجديد، واكتفت بالاعلان عن اسمه وموعد طرحه في الأسواق.

وكان جهاز بلايستيشن 4 قد حقق نجاحا كبيرا عند طرحه في الأسواق، حيث حقق
ضعف المبيعات التي حققتها أجهزة إكس بوكس في الفترة الماضية.

#مايكروسوفت #إكس بوكس إكس #ألعاب #فيديو

الأكثر قراءة اليوم

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

رواية إسرائيلية جديدة حول موت رون أراد

من هو الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؟

الرئيس يصل شرم الشيخ في زيارة رسمية.. اليك تفاصيلها

توقعات 2020 : اغتيالات وأحداث استثنائية وعنفا لم نشهده من قبل

نتنياهو يطلق حملته لانتخابات الليكود التمهيدية.. الأشهر القريبة ستكون صعبة

عائلة "أبو مدين" من رهط مهددة بالترحيل إلى غزة

الأخبار الرئيسية

في أروقة القضاء الإسرائيلي مقتنعون بأن نتنياهو لن يحظى بالعفو

920191194055455

مسؤول إسرائيلي : ضم غور الأردن لعبة خطيرة محظور الاقتراب منها

i

معاريف: الشلل السياسي بإسرائيل يؤدي الى تدهور النظام الصحي لهاوية خطيرة

أين المرسوم؟!.. قيادي بحماس: لا يمكن ان يبقى الشعب الفلسطيني منتظرا قرار شخص واحد!

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات