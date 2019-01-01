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“روان” قتلت على يد طليقها…وعائلتها تصدر بياناً حول جريمة مقتلها ودفنها قرب البحر الميت

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
“روان” قتلت على يد طليقها…وعائلتها تصدر بياناً حول جريمة مقتلها ودفنها قرب البحر الميت


الخليل / سما /

أدانت عائلة “أبو هواش” في مدينة دورا بالخليل، اليوم الجمعة، الجريمة التي ارتكبت بحق ابنتهم “روان” والتي وجدت مقتولة ومدفونة قرب البحر الميت في مدينة أريحا بحسب ما أوضح بيان الشرطة.

وقالت العائلة في بيان لها: “في نفس الوقت ووفقا للأصول فإننا نعلن جاهزيتنا لكل حق وواجب تجاه إخواننا وأبناء عمومتنا أبناء المرحوم إبراهيم أبو هواش، ولن نكون الا يدا واحدة ضد الجريمة والمجرم مع كل الاخيار والمخلصين من أبناء مجتمعنا وشعبنا”.

وعقدت اليوم الجمعة، جلسة “هدنة عشائرية” بين أفراد من عائلة أبو هواش “أبناء عمومة”، بحضور وجهاء محافظة الخليل، لإنهاء الخصومة الناتجة عن قتل شاب لطليقته من قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا بالخليل، حيث تم العثور على جثتها في منطقة البحر الميت شرقي اريحا.

وأفادت المصادر، بأن جاهة عشائرية تضم وجهاء محافظة الخلیل قد توجهت إلى منزل عائلة الفقیدة وتم الإتفاق على هدنة عشائریة إلى يوم الأربعاء المقبل، مع الالتزام بكل ما يترتب على هذه “الهدنة” بكل تفاصيلها من طرف عائلة القاتل.

وفي وقت سابق، تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظه الخليل من الكشف عن ملابسات اختفاء مواطنه من قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا حيث تم العثور عليها مقتولة، واخفي جثمانها في منطقة البحر الميت شرقي اريحا، حيث تم اعتقال المشتبه به، واعترافه بجريمته وتم ضبط أداة الجريمة.

ووفقا لبيان الأمن الوقائي، فقد تم ابلاغ جهات الاختصاص من النيابة العامة والشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تم ارسال تعزيزات امنية وشرطية مكثفة لقرية الطبقة بمدينة دورا لضبط الاوضاع الامنية تحسباً لأي طاريء.

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