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تونس تحتفل باختيارها عاصمة للشباب العربي 2019

الجمعة 13 ديسمبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تحتفل باختيارها عاصمة للشباب العربي 2019


تونس /سما/

أقامت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في مدينة أريانة التونسية، فعالية وطنية لمناسبة اختيار تونس عاصمة للشباب العربي 2019.

وتأتي الفعالية في إطار الاحتفال بتونس عاصمة للشباب العربي، والتعريف بالموروث الثقافي للدول العربية المشاركة، وبمساهمة من دار الشباب بسوسة، وسفارات: فلسطين، والجزائر، والأردن، وليبيا، واليمن، إضافة للمعهد الوطني لفنون الخط العربي.

وشملت الفعالية على معرض للصور الفوتوغرافية حول القضية الفلسطينية، وآخر لفن التطريز أقامته سفارة دولة فلسطين، إضافة لمعرض لمنتوجات البحر الأحمر أقامته السفارة الأردنية، ومعرض للباس والمنتوجات التقليدية الجزائرية، وكذلك معرض صور تونسية بعنوان "المرأة العربية في عيون الشباب"، ومعرض "تونس تقرأ الوطن العربي يقرأ".

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