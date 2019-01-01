الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020

وكالات / سما /

انتهت مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال والتي شهدت الكثير من النتائج المثيرة والمفاجئة الأمر الطبيعي الذي يحدث في البطولة الأقوى أوروبياً على مستوى الأندية.

وبعد مرور 5 جولات نجحت بعض الفرق بضمان مقعدها بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي “دور 16” وهناك البعض الآخر الذي دخل مرحلة الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

كلمة السر دائماً هى دوري أبطال أوروبا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي لقب دوري أبطال أوروبا هو الأهم كل موسم والمشاركة في البطولة مع كبار القارة يغير تماماً من وضع وقيمة كل فريق.

دوري أبطال أوروبا سواء المشاركة، النهائي وخصوصاً اللقب يمهد الطريق لكثير من الأشياء والإنجازات الأخرى سواء على الجانب الجماعي للأندية مادياً وتاريخياً أو على الجانب الفردي للاعبين من إضافة الإنجازات والبطولات.

هناك أندية في كل موسم تدخل البطولة وعينها فقط على اللقب وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، النادي الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 13 مرة، وأيضاً برشلونة الذي يبحث عن اللقب الغائب منذ عام 2015 ويريد مصالحة جماهيره على الطريقة التي خرج بها من النسختين الماضيتين على يد ليفربول وروما.

ملامح الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدأت تظهر بشكل كبير بعد نجاح 8 فرق من أصل 16 بضمان مقعدهم رسمياً قبل جولة من انتهاء دور المجموعات.

برشلونة يلحق بالأندية التي تأهلت رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

المجموعة الثانية

بايرن ميونخ

توتنهام

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي

المجموعة الرابعة

يوفنتوس

المجموعة السادسة

برشلونة

المجموعة السابعة

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