ساعر: إذا لم أتزعّم الليكود سأدعم نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال جدعون ساعر عضو الكنيست عن حزب الليكود ومنافس بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب، إنه في حال لم يتم انتخابه للزعامة خلال الانتخابات التمهيدية، فإنه سيبقى في الحزب ويعمل على دعم نتنياهو.

وأوضح ساعر في تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة عنه، أنه يسعى للفوز والظفر بقيادة الليكود.

وحول فيما إذا كان سيجلس في حكومة يقودها بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، قال ساعر "إذا انتخبت لزعامة الليكود، فسأقوده إلى النصر وتشكيل حكومة، وستتم دعوة جميع الأحزاب إلى المفاوضات من أجل تشكيل حكومة واحدة".

وأشار إلى أنه مقتنع بأن هفوزه سيؤدي لفوز كبير لليكود في الانتخابات العامة لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي تشير لذلك وهو أمر مثير، على حدّ قوله.