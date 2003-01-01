"النجاح" أول جامعة فلسطينية تشارك في بطولة كامبريدج للمناظرات

نابلس / سما /

شارك مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية في بطولة كامبريدج الرابعة للمناظرات.

وشارك في الحدث عدد من المؤسسات الناشطة في مجال (مجتمع المناظرات) من جامعات مرموقة حول العالم، كجامعات هارفارد، وييل، وكورنيل، واوكسفورد، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة ستانفورد، وضم فريق النجاح كلاً من الطالبة ايمان سراج والطالب صهيب سكران.

تم تنظيم الحدث في جامعة كامبريج، وشارك فيه ثمانون فريقاً تنافسوا في خمس جولات ناقشت مواضيع حول السياسة والأخلاق والاقتصاد والثقافة.

وكانت القضية التي نوقشت بشكل أكبر هي القضية الفلسطينية المثيرة للجدل، وتركز الجدل حول أولويات نضال الشعب الفلسطيني لتوحيد الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، أو السعي للحصول على حق العودة لأراضي 1948.

وتم تقييم أفضل أداء لفريق من صربيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية. وتناول النقاش القضايا الصعبة المتعلقة بواقع العيش في ظل الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي والاخبار القادمة من الشرط الاوسط والتي غالباً لا يتم تسليط الضوء عليها في الأخبار العالمية.

وتعليقاً على التجربة الأولى لفلسطين، قال الطالب سكران: "لقد كانت تجربة رائعة، حيث التقينا بمنافسين من جميع أنحاء العالم، وشعرنا أيضاً بفخر كبير كوننا أول مناظرين فلسطينيين يشاركون في هذه البطولة المرموقة."