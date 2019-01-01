فنادق ريكسوس مصر تستعد لاستقبال العام الجديد باحتفالات استثنائية

شرم الشيخ، مصر، في 5 ديسمبر 2019

يستقبل ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ العام الجديد بفعاليات احتفالية رائعة تتضمن طيفًا واسعًا من العروض الترفيهية المباشرة والمفاجآت المذهلة والسهرات الموسيقية التي سيحييها ألمع نجوم العالم والوطن العربي.

و قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: " نتطلع قدمًا لمنح ضيوفنا احتفالات رأس السنة الأروع على الإطلاق. حيث سنقدم لهم المنتج العالمي الأول "ريدوان" الذي سيبدع بتقديم أجمل الوصلات الموسيقية، والنجمة اللبنانية سيرين عبد النور التي ستطرب الضيوف بصوتها الساحر، والمايسترو حنين التي ستأخذ الضيوف إلى عالمٍ آخر بعزفها الرائع على الكمان. بالإضافة إلى عروض الرقص البرازيلي المذهلة وغيرها من المفاجآت التي طال انظارها".

ودعا يلدريم الضيوف إلى مضاعفة بهجة الاحتفال بالعام الجديد بالاستجمام في بركة السباحة الخارجية المُدفأة أو في منتجع "أنجانا سبا" الصحي الحاصل على العديد من الجوائز. وأوضح أنه سيكون بإمكان الأطفال إمضاء أوقات ممتعة وتكوين صداقات جديدة ضمن أجواء احتفالية رائعة ضمن فعاليات رأس السنة الخاصة بهم. وذكر أن هذه الأمسيات الاحتفالية ستكون زاخرة بأشهى الأطايب المقدمة على يد أمهر الطهاة.

واختتم يلدريم تصريحه بالقول: " إن كافة أعضاء فريق عمل ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ على أتم الاستعداد لاحتفالات العام الجديد، لمنح جميع ضيوفنا أروع الذكريات أثناء وداعهم لعام 2019".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: seagatesharm.rixos.com و sharmelsheikh.rixos.com

عن مجموعة ريكسوس

تعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم. و هذا بفضل إتاحة مجموعة ريكسوس لنزلائها أرقى معايير الضيافة التركية التي لا تضاهى وسط محيط فاخر و يصل عدد فنادق المجموعة التي تأسست في أنطاليا إلى 26 فندق في مختلف الدول من بينها تركيا و دولة الإمارات و كرواتيا و سويسرا و مصر و كازاخستان.

تتميز فنادق ريكسوس بمواقعها المميزة و بتجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة و الحديثة مقدمة من قبل حوالي 10,000 موظف. و تم تصميم و تجهيز فلل ريكسوس بأحدث التقنيات الفخمة ليحظى الضيوف بتجربة العطلات الفاخرة و تضم كافة فنادق ريكسوس العالمية مراكز للياقة البدنية و أندية صحية مع حمام تركي تقليدي و أرقى المرافق و الخدمات في وسط أجواء مفعمة بالراحة. و يرتاد فنادق المجموعة من قبل نخبة الضيوف المميزين من جميع أنحاء العالم.

ونظراً إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة والخدمة الشخصية التي تراعي أدق التفاصيل و المطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس” على تقديرات عالمية وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل “جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و”كونديه ناست”، و”أعظم فنادق العالم”. و تفضل وكالات السفر البارزة و منظمي الرحلات السياحية اختيار فنادق مجموعة ريكسوس.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com