الدمعة .. نوكيا تعيد تقديم هاتف 7610 من جديد

وكالات / سما /

يبدو أن الحنين إلى نجاح الماضى الساحق لعلامة نوكيا العريقة يلاحقها من وقت للأخر، وفى نفس الوقت يأمل القائمون عليها لإستغلال تلك النوستالجيا بإعادة تقديم الموديلات الشهيرة ولكن بمواصفات الساعة، والدليل على ذلك تقديم النسخ المحدثة من 3310 و 8800، والعديد منها.

وبحسب مصادر من داخل HMD المسؤولة عن علامة نوكيا، أن المارد الفنلندى يفكر فى إعادة طرح الأيفونة 7610 "الدمعة" من جديد، مع شكل مقارب له بتصميم جديد ومواصفات الـ Flagship، ولاقى هذا الإتجاه نجاحات عدة أخرها موتورولا الصينية التى أعادت تقديم RAZR.

وبحسب الصورة المسربة تأتى النسخة الجديدة من 7610 بجسم معدنى بالكامل، مع كاميرا أساسية مزوجة، ونوتش جانبي فى الشاشة به الكاميرا الأمامية، بالإضافة لقارىء بصمة فى الشاشة نفسها.

يذكر أن النسخة الأصلية كانت تعمل بنظام نوكيا الشهير "سيمبيان"، مع شاشة قياس 2.1 بوصة من نوع TFT، مع ذاكرة داخلية سعة 8 ميجابايت وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي حتى 64 ميجا بايت، وفتحة سماعات رأس قياس 2.5 ميلليمتر.

وحمل الهاتف كاميرا أساسية بدقة 1 ميجا بيكسل، ولكن بدون كاميرا أمامية، مع بطارية كبيرة حسب مواصفات تلك الفترة بسعة 900 أمبير.

وبلغ سعر الهاتف وقتها 4000 جنيه مصري، بـ3 ألوان فقط هى الأحمر والأزرق والأبيض ممزوجة بالأسود، وحقق نجاحًا شاسعًا فى الأسواق متصدرًا قائمة المبيعات فى العديد من الأسواق العالمية.