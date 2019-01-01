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"وزارة الاتصالات" وجامعة الخليل توقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس جامعة الخليل صلاح الزرو، مذكرة تفاهم تقضي بتبادل المعارف والمعلومات والمهارات والتطبيقات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها وتنمية الموارد البشرية، والتشارك في التقدم لمشاريع تطويرية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد سدر، خلال توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أن مذكرة التفاهم تعنى بتبادل الخبرات في مجالات هندسة الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع، وريادة الأعمال، وإتاحة كل طرف الفرصة للآخر للانتفاع بالمرافق المخبرية والتدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن الاتفاقية ستبحث إمكانية إقامة دراسات علمية أو مشاريع بحثية مشتركة ما بين الجانبين، وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل مشتركة، كذلك التعاون في تنفيذ أنشطة ومبادرات تحقق أهداف الطرفين وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات ذات العلاقة التي يجريها كل جانب.

وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لأي من الجانبين، وضرورة التقدم لمشاريع تطويرية مشتركة لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أكد الزرو أهمية توقيع هذه المذكرة كونها تعنى بتبادل الخبرات ما بين وزارة الاتصالات وجامعة الخليل، ولرسم العلاقة مع القطاع الخدماتي في الوطن، مشيرا إلى أن الجامعة على استعداد للمضي بتنفيذ بنود هذه المذكرة والاستفادة منها قدر الإمكان.

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