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النخالة يصل القاهرة الاسبوع المقبل

تقدم في محادثات التهدئة.. مصر تسمح لهنية بجولة خارجية لاول مرة منذ تولية رئاسة حماس

الأحد 01 ديسمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقدم في محادثات التهدئة.. مصر تسمح لهنية بجولة خارجية لاول مرة منذ تولية رئاسة حماس


غزة / سما /

ذكرت مصادر مصرية وفلسطينية وإسرائيلية متطابقة، اليوم الأحد، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، سيتوجهان للعاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وبحسب المصادر، فإن هنية سيغادر قطاع غزة غدًا إلى القاهرة، في حين سيصل النخالة العاصمة إما اليوم أو غدًا قادما من بيروت، مرجحةً أن يتم عقد لقاء مشترك بين الجانبين في القاهرة.

وسيعقد هنية والنخالة لقاءات منفصلة مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

ورجحت مصادر مقربة من حماس، أن يتوجه هنية في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في أيار/ مايو 2017. حيث كان يسمح له من قبل السلطات المصرية بزيارة القاهرة فقط.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.

وكانت قناة 12 العبرية ذكرت مساء أمس أن هناك تقدمًا في المحادثات، حيث هناك توافق إسرائيلي داخلي على إجراء محادثات معمقة بشأن إمكانية إقامة "جزيرة اصطناعية" قبالة سواحل غزة كجزء من التفاهمات التي تتم برعاية عدة وساطات.

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