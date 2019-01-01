حقن الأنسولين.. ما يجب عليك أن تعرفه عنها؟

وكالات / سما /

يتمثل العامل الأساسي وراء مرض السكري عدم إنتاج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو عدم استجابته لهذه المادة التي يطلقها البنكرياس، والذي يعرف باسم مقاومة الأنسولين. فإذا كنت مصابا بداء السكري وتستخدم الأنسولين، ينبغي عليك أن تنتبه إلى نقص السكر في الدم، والبقاء حذرا أثناء تنقلك لكي تشعر بالراحة.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "ذا هيلثي" قالت الكاتبة جيسيكا ميغالا إن الأنسولين يعمل بشكل أساسي محفزا للخلايا في العضلات والدهون والكبد، كما أنه ينقل الغلوكوز من مجرى الدم حيث يمكن أن يوفر الطاقة لجسمك. ومن دون الأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم إلى مستويات سامة.

أنواع الأنسولين

أشارت الكاتبة أن هناك خمسة أنواع من الأنسولين التي تستغرق وقتا مختلفا للوصول إلى مجرى الدم والبقاء فعالة.

سريع المفعول: يعمل في 15 دقيقة، ويصل إلى ذروته في ساعة واحدة، ويتواصل مفعوله إلى ما يصل إلى أربع ساعات.

العادي/قصير المفعول: يعمل في ثلاثين دقيقة، ويصل إلى ذروته خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويتواصل مفعوله ما يصل إلى ست ساعات.

فوري المفعول: يعمل في غضون ساعتين إلى أربع ساعات، ويصل إلى ذروته في أربع إلى 12 ساعة، ويبقى مفعوله من 12 إلى 18 ساعة.

طويل المفعول: يعمل في عدة ساعات، ويدوم لأكثر من 24 ساعة.

الطويل للغاية: يعمل في ست ساعات، من دون ذروة، ويدوم لمدة 36 ساعة.

[عليك التعود والاعتماد على نفسك في حقن الأنسولين (الألمانية)]

(الألمانية)

طرق تناوله

نقلت الكاتبة ما جاء على لسان الدكتور بيك الذي أفاد بأن الأنسولين يعد جزيئا كبيرا من البروتين، إذا تناولته عن طريق الفم. وفي حين يوجد الأنسولين المستنشق سريع المفعول، يستخدم معظم الناس حقن الأنسولين، في حين يتعاطاه البعض الآخر من خلال مضخة الأنسولين.

تغيير مواقع الحقن

ينبغي أن تكون حقن الأنسولين في طبقة من الدهون مثل المعدة، ومؤخرة الذراع، والجزء العلوي من المؤخرة، والدهون الموجودة على الخصر، والجزء الخارجي من الساق.

وقالت شيري سيتسر ليج طبيبة مرض السكري المعتمدة بمركز بارنستابل براون للسكري إنه من المحتمل أن تجد مكانك المفضل، ومع ذلك، من المهم أن تغيره من حين إلى آخر لكي تتجنب إصابة الأنسجة بالندوب التي ستؤثر على امتصاص الأنسولين.

الحقنة ليست سيئة

بحسب سيتسر ليج، تعد التوقعات التي يحملها المرضى بشأن حقن الأنسولين أسوأ من الفعل، لذلك من المهم الحفاظ على هذا المنظور لأنك تحتاج إلى التعود على إعطاء حقن الأنسولين لنفسك بدلا من الاعتماد على شخص آخر للقيام بذلك نيابة عنك.

حسن تقنيتك

ينبغي أن تتبع تقنية معقمة -وفق سيستر ليج- حتى لو كنت تستخدم الأنسولين لسنوات، تذكر أن تستعمله بأمان من خلال تنظيف المنطقة بالكحول وتركه يجف قبل الحقن.

عند السفر

إن مركز السيطرة على الأمراض ينصح المسافرين بمناقشة كيفية ضبط جرعات الأنسولين بناء على منطقتك الزمنية الجديدة، والعثور على صيدلية محلية في حال احتياجك إليها أكثر، وإحضار مستلزمات مرض السكري إذا كنت مسافرا بالطائرة لحماية الأنسولين من درجات الحرارة.

احترس من الحرارة

حذرت الكاتبة أن الأنسولين والمعدات الأخرى يمكنها أن تتحلل في الحرارة. لهذا السبب، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بألا تخزن معدات مرض السكري في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر.

[التقليل من تناول الكربوهيدرات يقلل من كمية الأنسولين التي تحتاجها (غيتي)]

(غيتي)

أعراض نقص السكر بالدم

تتمثل في الشعور بالرعشة والدوخة والضعف والتعرق ورؤية ضبابية، بالإضافة إلى أنه ينبغي فحص نسبة السكر في الدم، فإذا بلغ سبعين ملليغراما لكل ديسيلتر أو أقل، فينبغي معالجته باستهلاك 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة المفعول مثل نصف كوب من العصير أو أقراص الغلوكوز، وذلك بحسب سيتسر ليج.

زيادة الوزن ليست حتمية

نقلت الكاتبة ما جاء على لسان الدكتور بيك الذي أفاد أنه على الرغم من أن بعض المرضى يترددون في استخدام الأنسولين لارتباطه بزيادة الوزن، فإنه يمكنك تقليل هذا الخطر من خلال اتباع عادات نمط الحياة الصحية والجرعات المناسبة من الأنسولين، وأضاف بيك أن التقليل من تناول الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن يقلل من كمية الأنسولين التي تحتاجها، وهو ما يمنع زيادة الوزن.

التكنولوجيا الجديدة

قال د. بيك إن أقلام الأنسولين الذكية متاحة في الوقت الراهن لتبسيط جرعات الأنسولين. ومن جهتها، تصنع شركة "كومبانيون مديكال" جهازا ذكيا يدعى "أن بان" قادرا على احتساب جرعاتك ومتابعة بيانات الحقن، حيث يعد مناسبا للمرضى الذين يحتاجون حقن الأنسولين عدة مرات في اليوم. وعموما، صمم الجهاز ليتماشى مع تطبيق هاتف ذكي يمكنه تتبع الجرعات وحسابها ومشاركة البيانات مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.

عش حياتك

بينت الكاتبة أنه وفقا لسيتسر ليج، هناك مرضى رياضيون ومتسلقو الصخور فضلا عن ممارسي القفز بالمظلات، وفي حال كنت تعرف كيفية عمل الأنسولين، وعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم، فلا يوجد سبب يمنعك من القيام بأي نشاط تريده.