تيسلا موتورز… من أبسط شركة لأعظم إنجاز في العالم

وكالات / سما /

تأسست الشركة في يوليو عام 2003 من قبل رجال الأعمال مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينج، تحت اسم تيسلا موتورز، وهي شركة تقع في كاليفورنيا وتتخصص في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية.

واشتق اسمها من الفيزيائي نيكولا تيسلا. وفي بداية تمويل الفئة A، انضم إلى شركة تيسلا موتورز كل من إيلون ماسك و جى بي ستراوبيل و إيان رايت، وجميعهم يعتبرون من مؤسسي الشركة، و تعتبر تيسلا شركة عامة ويتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار "TSLA" .

أهم إنجازات تيسلا خلال الأعوام الماضية:

1. حققت الشركة أرباحاً بعد 10 سنوات من التأسيس في الربع الأول من عام 2013

2. قام إيلون ماسك في 12 يونيو 2014 بفتح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة، وجعل تكنولوجيا الشركة مفتوحة المصدر، وهذا يساعد في إنتاج الشركة للسيارات الكهربائية

3.في سبتمبر ،2017 وصلت مبيعات الشركة إلى 250000 مركبة

4.في فبراير 2018، أنتجت الشركة 300000 سيارة

5. السيارة الأكثر مبيعاً للشركة كانت الموديل S ، حيث وصلت مبيعاتها العالمية في الفترة ما بين يونيو 2012 وفي ديسمبر 2017 حوالي 212874 سيارة .

6.يليها الطراز X حيث وصلت مبيعاتها 72059 سيارة بيعت بين سبتمبر 2015 وديسمبر 2017

7. في يوليو 2017، سيارات تسلا قطعت 5 مليارات ميل (8 مليار كيلو متر)

ما لاتعرفه عن تيسلا:

1. تيسلا تبني واحد من أكبر المباني في العالم

تقوم الشركة ببناء مصنع بطاريات ضخم تصل مساحته إلى 5.8 مليون قدم مربع، ما يجعله أحد أكبر المباني من حيث المساحة في العالم.

وسيقوم هذا المصنع بعد الانتهاء بإنتاج بطاريات تكفي لـ500 ألف سيارة كهربائية سنويًا، وهو ما يعادل إنتاج بطاريات "ليثيوم-أيون" القابلة للشحن في جميع أنحاء العالم.

2. تيسلا تعرضت للانهيار

عندما بدأت الشركة التخطيط لتصنيع سيارات كهربائية مستقلة، بدأ إيلون ماسك الخوض في مغامرات لم تنجح ، وآخر مرة كان عام 2013 ، حينما واجهت صعوبات في إنتاج الطراز S للسيارة ، وعزم في لحظتها إيلون ماسك لبيع شركته لشركة جوجل.

تعرف على سيارات تيسلا الكهربائية:

1. سيارة تسلا موديل إس ” Model S “

تعتبر هذه السيارة سيارة الأحلام الكهربائية التي يحسدها الكثيرون. يبلغ طولها 335 ميلاً ،تتميز بـ P100D إلى 60 ميل في الساعة في 2.5 ثانية. تحمي السيارة الركاب من الأسلحة البيولوجية والملوثات

2. سيارة تسلا موديل إكس ” Model X “

هي السيارة الأكثر تحملاً والأسرع. تحدد هذه السيارة الطرازات بواسطة البطارية والأداء، بدءًا من 75D إلى P100D. وتتميز السيارة بأنها عملية، مع قيادة بالدفع الكلي وكابينة عالية التقنية، وأبواب Falcon Wing المذهلة.

3.سيارة تسلا موديل ثري ” Model 3 “

تعتبر هذه السيارة الأكثر صديقة للبيئة. وتضم هذه السيارة جنوط 18 إنش ،شاشة قياس 15 إنش ،نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية

نظام التفعيل الصوتي، ميزة بلوتوث ،شبكة انترنت لاسلكي داخل السيارة Wi-Fi، نظام التحكم ببعض الوظائف عن بعد باستخدام الهاتف الذكي، كاميرا خلفية، نظام صوتي مع 7 سماعات ومدخلين USB، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة النقطة العمياء

نظام التحذير من مغادرة المسار. تبدأ النسخة الأقل سعراً من 50000 دولار. هذه السيارة سواء في نظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، يمكن أن تستغرق 310 ميلًا قبل أن تضطر لإعادة شحن البطاريات.

4. سيارة تيسلا رودستر

تتميز هذه السيارة باعتمادها على 3 محركات كهربائية وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات وتولد هذه المحركات معاً عزم دوران يبلغ 10 آلاف نيوتن متر. وتعتمد هذه السيارة الكهربائية على بطارية 200 كيلوواط لتتمكن من قطع مسافة 998 كم (620 ميل) بالشحنة الكهربائية الواحدة.

أهم إنجازات تيسلا العام الحالي: الكشف عن شاحنة "سايبر تراك"

كشف الملياردير ومؤسس شركة تيسلا ماسك عن شاحنة تيسلا " سايبر تراك" التي حازت على اهتمام كبير على شبكة الإنترنت وطلبات مبيعات كثيرة بعد بعد وقت قليل من الإعلان عنها بالرغم من الكارثة التي حصلت خلال العرض.

عندما كشف ماسك التار عن "سايبر تراك"، صرح أن المركبة عبارة عن مدرعة وغير قابلة للكسر. لكن خلال العرض تم اختبار المركبة فقام رئيس قسم التصميم في الشركة، فرانز فون هولزهاوزن، بقذف المركبة بكرة حديدية صوب نافذة المركبة فتهشمت على الفور.

وعندما حاول مرة أخرى تحطم زجاج النافذة. الأمر الذي فاجىء ماسك وصدم الجمهور حيث قال ماسك للهروب من المأزق المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وبالرغم من ذلك، تلقت الشركة 146 ألف طلب بعد يومين من الكشف عنها فقط. وبحسب تصريحات ماسك على تويتر أن الشاحنة الأكثر تكلفة هي الأكثر طلباً والتي يبدأ سعرها من 69,900 دولار والتي صممت بمحرك ثلاثي ذات دفع رباعي، مقارنة بمركبة المحرك الواحد بعجلات الدفع الخلفية، والتي يبدأ سعرها من 39,900 دولار. ومن الجدير بالذكر بأنه وصل الطلب على المركبة حتى الوقت الحالي إلى 250,000 طلب.

وذكر ماسك أن الهيكل الخارجي للسيارة صنع من خليط معدني فولاذي مقاوم للصدأ طور حديثاً ، وهو نفس المعدن المستخدم في صواريخ "سبيس إكس" التي تصنعها تيسلا، حيث أن هذه السيارة مضادة للرصاص.

أصبحت السيارات الكهربائية محور اهتمام جميع الشركات ولا تختصر على تيسلا فشركة بي ام دبليو ومرسيدس وغيرها تتجهان نحو صناعة السيارات الكهربائية، التي تعد أقل تكلفة للمنتج والمستهلك، وصديقة للبيئة بتخفيف التلوث، حيث يتجه العالم بجميع الصناعات نحو مستقبل صديق للبيئة ويعتمد على الطاقة الكهربائية والشمسية ويخفض التكلفة.