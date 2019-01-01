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عساف: مبادرة "أنت الأجمل" لن تكون الأخيرة من نوعها

الجمعة 29 نوفمبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف: مبادرة "أنت الأجمل" لن تكون الأخيرة من نوعها


رام الله /سما/

أكد الفنان محمد عساف، أمس، أن الحفل الخيري الذي سيحييه الأسبوع المقبل في البيرة تحت شعار "انت الأجمل"، وسيذهب ريعه لصالح الأطفال مرضى السرطان وذوي الإعاقة، لن يكون الأخير من نوعه، لافتا إلى حرصه على تنظيم مبادرات كهذه بشكل سنوي كل عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه بنك فلسطين في مقر إدارته العامة في البيرة، للحديث عن "المبادرة" الحفل الخيري، الذي سيقام في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة.

وبين أن فكرة المبادرة "الحفل" تولدت لديه إثر أزمة مستشفى المطلع الأخيرة، مثنيا على كافة الرعاة.

وأشار إلى عنايته بالمشاركة في شتى المبادرات الموجهة لدعم فئات شتى لدى الشعب الفلسطيني، مبينا أن ريع الحفل سيذهب لمؤسسات في الضفة وقطاع غزة.

وعزا إلغاء حفله الأخير الذي كان مقرراً في السعودية، إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

من ناحيته، ذكر ثائر حمايل، مدير إدارة أعمال الأفراد في البنك، أن الأخير يفخر لدوره في رعاية الحدث، بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وأشار إلى مساهمة البنك في دعم المبادرات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، مؤكدا التزام البنك بمواصلة أداء دوره على هذا الصعيد.

وشارك نادر حواري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أبيك"، من سبقه الرأي، مبينا أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء رئيس ضمن منظومة اهتمامات المجموعة على صعيد المسؤولية الاجتماعية.

ولفت إلى أن تواجد عساف في الحدث ومبادرته إلى تنفيذه، يعطي زخما إضافيا للفعالية.
وركز د. خالد جودة، مدير عام جمعية الهلال الأحمر، على ما تقوم به الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة.

وأكد أهمية تنفيذ المزيد من المبادرات لصالح الفئات الأقل حظا في المجتمع.

واعتبر طارق النتشة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهدى للمحروقات، أن مشاركة المجموعة في رعاية الحدث مصدر فخر لها وواجب عليها.

يذكر أن المبادرة تقام برعاية بنك فلسطين، ومجموعة "أبيك"، وشركات محطات الهدى، وشركة النبالي والفارس للعقارات. 

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