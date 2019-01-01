نصائح لجلب السعادة لبيتك وأطفالك

وكالات / سما /

كيف أصنع الطاقة الإيجابية وأنشر السعادة في بيتي؟ هذا السؤال تسأله الأمهات ويجيب عنه علم الطاقة الصيني «الفينج شوي» كما جاء في موقع الصحة والعلاج Healthing with therapy عبر هذه النصائح التي على الأم اتباعها وتنفيذها في بيتها...

نصائح الطاقة الصينية للسعادة

الطيور والحيوانات

تربية الطيور والحيوانات في البيت، ويقصد بها طيور الزينة والحيوانات الأليفة، مثل العصافير والقطط المنزلية.

رعاية القطط تنشر الطاقة الإيجابية في البيت، خاصة حين تنتقل بين أركان البيت.

صوت العصافير الملونة والمغردة ينشر الطاقة الإجابية بين أفراد الأسرة.

أشجار ونباتات الزينة

يجب أن تختاري ما يناسب أجواء البيت والابتعاد عن النباتات ذات الأوراق الإبرية والشوكية والصبار، لأنها لا تلائم الحياة والحركة، بل تسبب المشاكل، الحزن والاكتئاب لأفراد أسرتك.

وضع أعواد البامبو الزوجية في البيت التي تتأثر بحالة أهل البيت في الفرح والحزن، ومؤشر على دخول شخص سيء للبيت مثل شخص حاقد أو حاسد، حيث تذبل الأعواد.

وضع طبق الفاكهة في وسط غرفة المعيشة، لكي يكثر الخير والرزق لأهل البيت.

طرق أخرى لنشر الطاقة الإيجابية في البيت

وضع طبق من التمر لامتصاص الطاقة السلبية وبث الروح الطيبة في المكان والحماية من الحسد.

وضع قطع معدنية لعملات قديمة في ركن الجنوب الشرقي من البيت لزيادة الرزق والبركة في الطعام والشراب والمال.

تربية سمك الزينة في الأحواض.

وضع الأجراس وحلقات الرنين معلقة لتغيير طاقة المكان باستمرار، فكلما تحركت، تشع بطاقة إيجابية وتغير مسارات الطاقة، مثل طاقة الغضب في حال تشاحن الزوجين أو عراك الأطفال.

صوت القرآن الكريم ينشر الطاقة الإيجابية في البيت بشرط الاستماع والتدبر له.

البخور على شكل أعواد، والتبخير والشبابيك مفتوحة.

تهوية البيت لمدة نصف ساعة فقط، ثم غلق الشبابيك لكي لا نهدر طاقة أهل البيت.

الاقتصاد والتدبير وعدم رمي بقية وفضلات الطعام لكي يزيد الرزق في البيت.

عدم إهدار الماء، إصلاح المواسير والحنفيات المعطوبة التي تؤدي لتسرب الماء، لأن تسرب الماء يعني تسرب البركة من البيت وحلول المشاكل المادية.

التخلص من الكراكيب والمرايا المكسورة، صور الموتى والصور الحزينة من البيت.