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اسرائيل رفضت الإفراج عنه رغم تأكدها من موته القريب

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال


رام الله / سما /

استشهد الاسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، فيما شهدت السجون حالة من التوتر . 

واعلنت ادارة مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاد الاسير ابودياك بعد تحويله الى مشفى "أساف هروفيه"، فيما اكد نادي الاسير الفلسطيني نبأ استشهاد ابودياك.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد قدمت التماسا للافراج عن الاسير نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل خطير وحرج، بعد أن تعرض لإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت.
وقالت مصادر فلسطينية ان مصلحة السجون الاسرائيلية رفضت طلب الإفراج عن الاسير ابو دياك رغم إدراكها بانه يحتضر وأنه في الساعات الأخيرة من حياته.

ويذكر أن، الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تمورز/ يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.

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