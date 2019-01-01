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معطف الأمير محمد بن سلمان يثير الجدل

الأحد 24 نوفمبر 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
معطف الأمير محمد بن سلمان يثير الجدل


وكالات / سما /

أثارت إطلالة ولي العهد محمد بن سلمان اليوم في الجولة الإفتتاحية لسباق الفورمولا إي الدرعية إعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاق #فورملا_اي_الدرعيه التريند بتغريدات حب وإعجاب بإناقة ولي العهد .

ظهر ولي العهد بجاكيت رياضي أسود من ” Barbour ” البريطانية وبعد ظهوره بساعة تصدر الترند سريعاً بهاشتاق #جاكيت_ولي_العهد حيث أنتشرت صور الجاكيت مع رابط موقع لشراءه حيث تبلغ قيمة الجاكيت مايقارب 800 ريال سعودي تقريباً .

يذكر أنه بعد ساعة من تداول صور ولي العهد أصبح جاكيت محمد بن سلمان سولد أوت أي بيعت جميع كميات الجاكيت الذي أرتداه ولي العهد .

ومن هنا و هنا و هنا يمكنك شراء جاكيت الأمير محمد بن سلمان.

#محمد بن سلمان

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