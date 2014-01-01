الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

رام الله/ سما/

اكدت مصادر فلسطينية ان كافة محافظات الوطن ستشهد الثلاثاء يوم غضب تنديدا بالقرارات الامريكية واخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

ودعت فصائل منظمة التحرير في احاديث منفصلة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، دعت كوادرها الى المشاركة في هذ الفعاليات التي ستنطلق خلال الاسبوع الجاري للتعبير عن رفض كافة المخططات الصهيوامريكية بحق القضية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة، من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة مشددا على انه لا يمكن على الاطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، ان الادارة الامريكية برئاسة ترامب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد شعبنا والتي وصلت حد القتل.

وأعلن ان القيادة في سياق الذهاب الى انهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضد شعبنا، مشددا على ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا ولذلك لابد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الاسرائيلي.

وأشار العالول الى انه تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.

بدوره، قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي احمد مجدلاني ان محافظات الوطن ستشهد فعاليات احتجاجية على امتداد الاسبوع الحالي ستكون ذروتها الثلاثاء القادم رفضا واستنكارا للمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الامريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

واضاف مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، ان هذه الفعاليات تعبر عن ادانة للموقف الامريكي الاخير بشان المستوطنات والذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين، ويحاول ان يستبدلهما بالقرار السياسي الامريكي الذي لا يمكن ان ينشئ حقا ولا يمكن ان يخلق واقعا من الممكن التسليم به على الاطلاق.

من ناحيته، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم على ان الفصائل كافة اجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما اعلنته الادارة الامريكية من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.

وشدد عبد الكريم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ،على ان القوى الوطنية تلقي بثقلها في التحرك الشعبي في الوطن والشتات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، مشيرا الى ان الفصائل تنتظر نتائج التحرك الشعبي خلال الأيام القادمة للتوافق على التحركات الشعبية القادمة.

في السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة للاذاعة، إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الامريكي والتي ستقام على امتداد الاسبوع الحالي، داعيا جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم على ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني في انتفاضة واعية ومنظمة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الذي سمي بيوم الغضب، مشددا على وجوب ان تحشد الفصائل كافة عناصرها للمشاركة في يوم الغضب.

الى ذلك، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي على ضرورة تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأمريكية الشرسة على شعبنا ومقدراته.

وقال البرغوثي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"،، ان اسرائيل تدمر آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد تام من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيسه ترامب.

وفي السياق، قال الامين للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني ان شعبنا جاهز للتحرك والخروج بالشوارع تلبية لدعوة القيادة بالانخراط الجماهيري في النضال الشعبي ضد المشروع الاميركي الاسرائيلي والاعلان الاميركي الاخير لوزير الخارجية بشان الاستيطان.

واكد البرديني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، على الاتفاق الشامل لجميع الفصائل للانخراط في هذا الحراك تلبية لدعوة القيادة، مشيرا الى ان التحركات جارية على الصعيد العربي والاتصال بالأحزاب العربية والتجمعات العربية لحثها على مساندة شعبنا.