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إصابة نادين نسيب نجيم في كواليس جلسة تصوير

السبت 23 نوفمبر 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة نادين نسيب نجيم في كواليس جلسة تصوير


وكالات / سما /

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للإصابة في قدمها خلال تصويرها جلسة تصوير، جديدة ونشرت صورة للإصابة عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

وظهرت نادين، في الصورة بضمادة طبية على قدمها ولم تكشف عن تفاصيل الإصابة وكيف تعرضت للإصابة.

من ناحية أخرى، شاركت نادين نسيب نجيم، مؤخرًا في ندوة مع  خبير التجميل أرييل تيخادا، بدبي وطرحت عليه الكثير من الأسئلة المتعلقة بالجمال أمام الجمهور، وهى الجلسة التى حضرها عدد كبير من الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال نادين نسيب نجيم، كان مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وهو من إنتاج شركة الصباح.

وكانت نادين نسيب نجيم،قد كرمت للمرة الأولى من قبل مهرجان الفضائيات العربية في مصر، بجائزة أفضل فنانة عربية عن دورها في مسلسل خمسة ونص، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم معربة عن املها في خوض تجربة فنية مصرية خلال الفترة المقبلة.

#نادين نسيب نجيم #اصابة #جلسة تصوير

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