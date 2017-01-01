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طالبتان من جامعة النجاح تمثلان فلسطين في مؤتمر دولي للمهندسين الكيميائيين

الأحد 17 نوفمبر 2019 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبتان من جامعة النجاح تمثلان فلسطين في مؤتمر دولي للمهندسين الكيميائيين


نابلس / سما /

 شاركت الطالبتان آية شاهين وهناء بني عودة، من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة النجاح الوطنية، في المؤتمر السنوي للمهندسين الكيميائيين الذي تنظمه الجمعية الأم (AIChE) في مدينة أورلاندو الأمريكية.

ويُعتبر المؤتمر لقاء تعليمي سنوي لطلبة الهندسة الكيميائية والمهتمين بالإبداع والتطور المهني والخبراء في المجال الصناعي لتغطية العديد من المواضيع وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيا في مجال الهندسة الكيميائية.

ومثّلت الطالبتان شاهين وبني عودة جامعة النجاح وفلسطين عموماً في المجال الخاص بقطاع البيئة في المؤتمر، حيث قدّمت الطالبة بني عودة ورقة علمية بعنوان (الامتصاص التنافسي والتحلل الضوئي لمركبات الأصباغ الأنيونية مثل الأليزارين والبروموكريسول غرين باستخدام الجزيئات النانو لأكسيد التيتانيوم) ضمن مشروع بحثي تعمل عليه بإشراف المهندسة مريم حموضة، ود. أمجد قني ود. عامر الهموز من جامعة النجاح وكل من الباحثين المهندس صقر أبو حطب والمهندس نضال مرعي في جامعة كالجاري بكندا.

أما الطالبة شاهين فقد استطاعت أن تحصد جائزتين في المؤتمر، حيث فازت بجائزة دونالد وميلدريد توب أوثمر للتميّز الأكاديمي، وجائزة الريادة والتطوير للطلبة الدوليين في أفرع AIChE، وذلك بناءً على سجلها الأكاديمي ونشاطها كرئيسة الفرع الطلابي لجمعية المهندسين الكيميائيين في الجامعة في الفترة 2017-2018.

يُذكر أن الفرع الطلابي AIChE في الجامعة والذي تتولى المهندسة حموضة الإشراف عليه، كان قد أحرز العام الفائت جائزة أفضل فرع طلابي بالإضافة الى المرتبة الأولى لأحسن مطبوعة (بوستر).

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