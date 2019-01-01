للرجل القصير.. نصائح لاختيار ملابس تجعلك تبدو أطول

وكالات / سما /

يعاني الرجال أصحاب القامة المتوسطة والقصيرة خلال اختيار الملابس التي تتناسب مع قامتهم، وخاصة إن اي اختيار خاطئ سوف يتسبب في الظهور بشكل أقصر؛ اليك مجموعة من الحيل التي يمكن تطبيقها خلال شراء الملابس لإظهارك بحجم أطول.

-الأحذية الضخمة اختيار مثالي لأصحاب القامة القصيرة والتي تساعد على إضافة سنتيمترات إضافية إلى قامتك.

-اختار البدلات الضيقة ذات اللون الواحد والتي تساعد على خلق كتله واحدة من الألوان لتظهر والتي تساعد في النهاية على منح الجسم المزيد من الطول.

-تجنب المعاطف شديدة الطول والتي تتجاوز الركبة، كما يمكن استبدالها بالمعاطف الأقصر حجماً أو السترات التي تساعد على منح الجسم المزيد من الطول.

-بناطيل الجينز عالية الخصر الاختيار المثالي لأصحاب القامة القصيرة والتي تجعل الساق تبدو أكثر طولاً مما هي عليها.

-تساعد القمصان على إضافة مزيد ًا من الطول إلى الساق وذلك في حالة إذا كان طول القميص ينتهي عند الوركين بدلاً من الأرداف، لذلك ينصح خبراء الموضة بتصميم قمصان بهذه المواصفات بالتحديد للحصول على مظهر طويل.

-اختار البدلات الضيقة ذات اللون الواحد والتي تساعد على خلق كتله واحدة من الألوان لتظهر والتي تساعد في النهاية على منح الجسم المزيد من الطول.