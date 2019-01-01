فيديو.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب مواصفات فتى أحلامها

وكالات / سما /

في مقابلة تلفزيونية كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن مواصفات فارس أحلامها، والذي من الممكن أن ترتبط به، قائلة: “طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي ، بدون كرش، عينيه سودوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة”.

وأضافت خلال إستضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، والذي تقدّمه الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس، “هادي وراسي، أفكاره متفتحة، رومانسي بدون تلزيق، شخص عادي وليس نجما، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، بيتوتي”.

وتابعت ياسمين: “يكون عنده شخصية قوية، مش جبان ولا سلبي، مقتدر ماديا مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا مش هصرف عليه، هنجيب عيال كتير لو شكله أمّور”.