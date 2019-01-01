فالفيردي: اعتماد برشلونة على ميسي ليس عيباً

وكالات / سما /

قال إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، إن اعتماد الفريق الكتالوني على ليونيل ميسي يُعد ميزة وليس عيباً، وذلك عقب انتصار البلاوجرانا على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل ميسي 3 أهداف في اللقاء، وجاء الهدف الثاني للبرغوث الأرجنتيني في وقت كان يعاني فيه الفريق الكتالوني من ضغط الزوار، علماً أن نتيجة المباراة كانت حينها تشير إلى التعادل الإيجابي 1/1.

وقال النملة في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “لقد أتينا من تعثر أمام ليفانتي وسلافيا براج، عندما لا تفوز، يتولد الشك، من الجيد أن يتم الضغط عليك، لأن ذلك يجبرك على الرد”.

وأضاف: “عندما تأتي من نتائج غير منتظمة، فأنت تريد تغيير ذلك في أقرب وقت ممكن، سوف نستغل التوقف الدولي، مع العلم أن بعد ذلك لدينا مباريات قوية، تتطلب الكثير من العمل”.

وتابع: “الاعتماد على ميسي ليس عيباً، فاليوم عندما لم نكن جيدين، ولم يكن لدينا الإيقاع، سجل هدفاً ثانياً من ضربة حرة مباشرة قبل انتهاء الشوط الأول، هذا واضح.. نحن وأي فريق قوي آخر، سوف يعتمد على ميسي، إنه يضيء كل شيء”.

واختتم المدرب الكتالوني تصريحاته بالحديث عن انسجام الوافد الجديد فرينكي دي يونج، حيث قال: “لست مُستغرباً من تأقلمه بسرعة، هو لاعب رائع ويفهم كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعدنا كثيراً”.