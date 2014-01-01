هكذا تؤثر الألوان التي ترتديها على شخصيتك وحياتك المهنية

وكالات / سما /

قد تدهشك الأمور التي تؤثر على الآخرين في بيئة العمل، والتي لا علاقة لها بالشخصية أو بالمهنية، أو حتى مهاراتك في العمل. من ملامح الوجه إلى نبرة الصوت، وصولاً إلى لون ملابسك.

كل هذه التفاصيل التي لم تولها يوماً عناية كبيرة، يمكنها أن تجعل حياتك المهنية أفضل أو أسوأ، فما هو تأثير الألوان التي تختارها لملابسك على حياتك المهنية؟

1- اللون الأزرق

اللون الأزرق الداكن هو أفضل لون يمكن أن ترتديه لمقابلة عمل. فهو عملياً «يصرخ» للمدير بأن يقوم بمنحك الوظيفة. الأشخاص الذين يرتدون اللون الأزرق بشكل عام، والأزرق الداكن بشكل خاص، يتم اعتبارهم بأنهم مخلصون، واثقون في أنفسهم، ويمكنهم قيادة فريق العمل.

ميزة إضافية للأزرق تكمن في أنه يدل على أن الشخص هو قائد لا تابع، ويمكنه السيطرة وإنجاز الأمور.

2- اللون الرمادي

في حال كنت تسعى لعدم جذب الانتباه إليك في العمل، اعتمد اللون الرمادي. لكن عدم الحصول على اهتمام مديرك يعني أنه يمكنه الاستغناء عنك، لذلك حاول حصر ملابسك الرمادية في الأيام التي تشعر فيها بأنك لا تريد أن يزعجك الزملاء.

في المقابل هناك استخدام آخر لهذا اللون، خصوصاً إن كنت تعاني في مجال تكوين الصداقات أو جعل الزملاء يحبونك، فالرمادي يتم ربطه عادة بالشخصيات المحافظة والراقية والمتواضعة. وهذه الشخصيات يمكنها أن ترسل إشارات إيجابية لمحيطها، ما يسهل عملية التواصل معها.

3- اللون البنفسجي

صحيح أن الرجال عادة ما يتجنبون ارتداء اللون البنفسجي إلى العمل، لكن الاعتماد على ربطات العنق البنفسجية موضة رائجة منذ مدة. البنفسجي من الألوان التي نادراً ما نراها في الطبيعة، لذلك يتم ربطها بكل ما هو «متصنع».

تاريخياً كان لون القوة والعائلات الحاكمة، لكن حالياً يمكنه إثارة مشاعر عدم الارتياح عند الآخرين. سواء كانت مقابلة عمل أو يوم اعتيادي في المكتب، حاول عدم اعتماد هذا اللون.

4- اللون الأسود

الملابس السوداء توحي بالقوة والسلطة والأناقة والعدائية في الوقت عينه. الصفات هذه تعتمد على ما ترتديه، فإن كانت ملابسك سوداء بالكامل، فالإشارات التي ترسلها للآخرين هي أنك عدائي وهجومي، ولا تتقبل آراء الآخرين.

التأثير هذا يصبح أخف حين تمزجه مع ألوان أخرى تملك تأثيراً إيجابياً على الآخرين؛ كالأخضر والأبيض.

5- اللون الأخضر

اللون الأخضر هو لون التواصل البدائي. فهو يوحي للآخرين بالأمان، والخصوبة والبيئة المثالية ووفرة الطعام. وفي حال كنت تتساءل عن أهمية هذه الإشارات في بيئة العمل؛ فإن الجواب بسيط، الاطمئنان «البدائي» هذا يؤدي إلى الشعور بالهدوء والارتباط المباشر بشكل لا إرادي بالآخر.

الأخضر من ألوان الطبيعة، وعليه فإن الشخص الذي يرتديه يتم اعتباره بأنه شخص إيجابي يمكن الوثوق فيه.

اللون الآخر لا يتم ربطه بالإبداع فقط، بل يحفز الآخرين على الإبداع أيضاً. ففي حال كنت تحتاج لتحفيز فريق العمل أو الزملاء، كل ما عليك القيام به هو ارتداء اللون الأخضر.

6- اللون الأبيض

اللون الأبيض يتم ربطه بالتنظيم والإبداع، لكنه في الوقت عينه يتم ربطه أيضاً بالشخصيات الضعيفة وانعدام الثقة في النفس. لذلك في حال كنت تريد اعتماد اللون الأبيض، حاول حصره بلون القميص فقط، ولا تذهب إلى خيارات مبالغ فيها؛ كالجمع بين السترة البيضاء والسروال الأبيض.

لترك الأثر الإيجابي؛ اعتمد كل واحدة منها بشكل منفصل، ويمكنك دمجها مع ألوان أخرى لها تأثير إيجابي.

7- اللون الأصفر

ليس بالتأكيد اللون المفضل عند الغالبية الساحقة من الرجال، لكنه من الألوان التي لها تأثيرها الكبير، خصوصاً أنه يتم ربطه بالتفاؤل والعمل الجاد.

الرجل الذي يرتدي اللون الأصفر يوحي للآخرين بأنه اجتماعي ويملك قدرة خارقة على التواصل.

لكن بما أنه من الألوان القوية جداً، حاول اعتماد الدرجات الأفتح، ودمجه مع ألوان أخرى؛ كي لا تظهر بطلّة كارثية.

8- اللون الأحمر

اللون الأحمر هو لون القوة والحب، وعليه فهو يفيدك على جبهتين. ففي حال كنت تسعى للحصول على انتباه إحدى الزميلات؛ فاللون الأحمر كفيل بأسره اهتمامها، كما أنه سيثير اهتمام مديرك بلا شك؛ لأن اللون الأحمر يتم ربطه بالقوة -كما سبق وذكرنا- وبالطموح وبالطاقة والنشاط.

حاول عدم المبالغة باللون الأحمر؛ لأنه في نهاية المطاف اللون العالمي للخطر. وأنت لا تريد ترك انطباع بأنك مصدر للخطر.

9- اللون البني

اللون البني يرسل إشارات مختلطة، ففي الوقت الذي يتم ربطه بالجدية والحس العالي من المسؤولية، فهو أيضاً يدل على الوداعة والحساسية الفائقة. والصفات الأخيرة تجعلك فريسة سهلة في بيئة العمل.

لذلك لإبراز الصفات التي تريد إظهارها، حاول الدمج بينه وبين ألوان أخرى توحي بالقوة.

10- اللون البرتقالي

اللون هذا يرتبط بالدرجة التي تختارها، فكلما كان أدكن، ارتبط بصفات سلبية. الصفات السلبية تتراوح بين عدم الإخلاص وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، كما يتم ربطه بالسطحية والتفاخر المبالغ فيه. لكن الدرجات الأخف من اللون البرتقالي يتم ربطها عادة بالتفاؤل والحماس والثقة، وبالقدرة على اتخاذ قرارات جريئة.