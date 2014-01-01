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هل المشروبات المهضمة تساعد حقا على الهضم؟

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل المشروبات المهضمة تساعد حقا على الهضم؟


وكالات / سما /

عندما يشعر البعض بالامتلاء للغاية بشكل غير مريح بعد تناول وجبة شهية دسمة أعقبها حلويات، يلجأون إلى المواد المهضمة.

هل تناول مشروب كحولي بعد الأكل يساعد حقا على الهضم؟

تقول أنتيه جال، المتحدثة باسم الجمعية الألمانية للتغذية: "لا يوجد إثبات علمي أن الشراب المهضم يقدم الأثر المطلوب". وفي حين أن الكحول يمكن أن يعزز إنتاج حمض المعدة، فإنه يمكن أن يبطئ عملية إفراغ المعدة.

وأضافت جال: "تصور أن الكحول يساعد على إفراغ المعدة ربما يأتي من تأثيره التخديري وهو ما يقلل الشعور بالامتلاء غير المستحب"، مضيفة أنه إذا ما أراد المرء حقا تسريع الهضم فيجب عليه التمشية بدلا من اللجوء لشراب مهضم.

وقالت المتحدثة: "حتى تتمكن المعدة من هضم الطعام يجب أن تنتج الحمض المعدي . ويمكن أن تحفز التمارين إنتاج هذا الحمض".

وأحيانا ما يشعر المرء بالانتفاخ بعد تناول الطعام ولكن هذا ليس عرضا لمرض، ولا يكون دائما أيضا علامة على تناول طعام بشكل غير صحي.

وأوضحت جال: " الطعام الدسم غير الصحي ليس هو فقط الذي يثقل على المعدة.. فعلى سبيل المثال البقوليات -وهي طعام غني بالألياف- يمكن أن يكون لها نفس الأثر". غير أن هذا الشعور لا يدوم طويلا.

#المشروبات #الهضم

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