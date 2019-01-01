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الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!


سما / وكالات/

كشف رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد ابو جياب النقاب عن موافقة رئيس السلطة محمود عباس لمد خط غاز من شركة "ديلك" الإسرائيلية ، لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.

وأوضح أبو جياب في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك ان اجتماعاً حصل يوم امس الاربعاء بين السفير العمادي والرئيس محمود عباس وحصل منه العمادي على موافقة كاملة لمد خط غاز من شركة "ديلك" الإسرائيلية، لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.

واشترط  عباس على العمادي أن تقدم قطر الضمانات المالية لدى الجانب الإسرائيلي للدفع.

وعلق ابو جياب قائلاً "الجميع يعمل بيد واحدة، فلا أدوار مشبوهة، ولا تدخلات غير مرغوبة، لكنها السياسة عزيزي المتابع".

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