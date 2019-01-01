بيت جالا: الاحتفال بافتتاح مشروع تطوير وحدة إعلام لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

بيت لحم / سما /

حتفلت مدينة بيت جالا، اليوم الخميس، بافتتاح مشروع تطوير وحدة إعلام لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل.

وجرى موائمة المشروع بحيث يسمح للطلبة من ذوي الإعاقة الالتحاق ببرنامج الإعلام، ويتضمن المشروع الذي تم تزويده بمصعد خاص، استوديو تدريبي بمعدات تقنية واجهزة حاسوب، وغرفة صفية، ما يفتح آفاق جديدة لهم في التدريب، ويعزز من فرصهم بالعمل مستقبلا في هذا المجال.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه من حيث موائمة مراكز التدريب المهني بفلسطين، ليكون دامجا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير عام دائرة التدريب المهني في وزارة العمل المهندس نضال عايش، إن مركز بيت جالا واحد من أصل أحد عشر مركزا في فلسطين، تقدم تدريبات مهنية في ثلاثين تخصصا بالتدريب المهني، وهو من أقدم المراكز في فلسطين.

واشار الى أن الوزارة تسعى لتطوير المراكز من خلال التعاون مع دول عديدة، مثمنا دور بلجيكا ومقاطعة آينو على دعمهم المشروع الذي نفذ بالتعاون مع محافظة بيت لحم، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل.

بدوره، أكد مدير عام "الجمعية" أدمون شحادة أهمية تعميم المشاريع الخدماتية من خلال توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

واشار الى أن الجمعية سعت لتعزيز التعاون مع المحافظة ووزارة العمل، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات البلجيكية والفلسطينية على المستويات المختلفة، لافتا إلى ان هذا المشروع سيخدم ذوي الإعاقة والذين تؤمن الجمعية بحقهم في التعليم والعمل.

من جانبه، أعرب نائب مقاطعة آينو البلجيكية سيرج هوستاشي، عن فخره لتحقيق هذا الحلم الذي بدأ منذ سنوات، مشيرا الى أنه سيتم تنفيذ مشاريع جديدة مستقبلا في مدينة بيت لحم، بالتعاون مع المحافظة، كذلك مزيد من التعاون في مختلف المجالات السياحة، وإدارة الفنادق، والتعليم الأكاديمي، والتدريب المهني.

من ناحيته، ثمن محافظ بيت لحم كامل حميد موقف مقاطعة آينو ودعمهما لما يمثله من ضمير حي يؤكد أن شعوب العالم تقف الى جانبنا.

وأوضح أن عدد ذوي الاعاقة في فلسطين كبير، وهم يحتاجون للدعم والدمج خاصة وان جزءا منهم مصابون برصاص الاحتلال مضيفا ان هناك نية لتنفيذ مشاريع تطويرية بعد الافتتاح الرسمي للمشروع الجديد.

وعبر عن امله بان يتم عمل مشاريع للأشخاص ذوي الاعاقة تكون تدريبية وتأهيلية بالدرجة الاولى، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير الخدمات لهم.

وتحدث حميد عن وجود تصور لدعم مشاريع في قطاع السياحة، لتشجيع الصناعات الحرفية، معربا عن أمنياته في تعزيز التعاون وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين فلسطين وبلجيكا.

بدورها، قالت القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، إن بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدعم فلسطين في مختلف النواحي.

وقدمت هافين شرحا حول جملة المشاريع التي تمولها بلجيكا في مجالات الصحة والسياحة، مشيرة إلى ان عددا من المؤسسات والهيئات البلجيكية تعمل مع الفلسطينية كنوع من التواصل المباشر بين الشعبين.

وتخلل حفل الافتتاح، عرض فلم وثائقي انتجته شبكة فلسطين الاخبارية PNN، تناولت مراحل تنفيذ المشروع، وصولا إلى الافتتاح