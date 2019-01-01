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فنانون وإعلاميون يهنئون إليسا بعيد ميلادها الـ 47

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانون وإعلاميون يهنئون إليسا بعيد ميلادها الـ 47


وكالات / سما /

صادف عيد ميلاد النجمة اللبنانية إليسا الـ 47 مع انضمامها الى المعتصمين في بيروت، وهي لهذه المناسبة تلقّت غبر حسابها الرسمي على «تويتر» سيلاً من المعايدات من جمهورها العريض، ومن زملائها الفنانين الذين تمنوّا لها عيداً سعيداً مع دوام الصحة والعافية وتحقيق ما تطمح اليه .

ومن بين المهنئيّن النجمة هيفاء وهبي، التي عايدت زميلتها بتغريدة أعلنت فيها : «عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي، انشالله اللي بتتمنيه بعيدك يتحقق.»


فردّت عليها إليسا: «حبيبة قلبي».


النجم رامي عيّاش، خاطبها معايداً: «أليسار خوري عقبال الميّة».الممثلة التونسية هند صبري عايدتها بدورها «عيد ميلاد سعيد زميلتي في البرج نفسه العقرب»، وردّت إليسا: «شكراً لك يا عزيزتي، وبالمناسبة أنا فخورة جداً بك في كل ما تحققينه».الممثل طارق سويد،عايدها قائلاً: «عقبال المية، بتمنالك الصحة والسعادة».


الإعلامي نيشان ديرهاروتيان كتب «إن موقفك من القضايا الحيوية المتعلقة بـ #لبنان يحدّد بشكل كبير شجاعتك ووطنيتك! في عيد ميلادك، دمتِ المتحدّث باسم الحقيقة والحب، فليحميك الله».#ملكة_الأرقام_القياسية.


الإعلامي جان نخول أشاد بثورتها الوطنية، وكتب «إبق ثائرة في كل ما تمرّين به. ثائرة في الحياة، في الوطن، في الفن، في الحب، والأهم ثائرة في صناعة الأمل.. كل الحب.. لثورتك الجميلة عقبال الانتصارات المقبلة» .الإعلامي جيري غزال كتب «كل سنة وإنتي إمرأة من حديد».

#فنانون #إعلاميون #اليسا

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