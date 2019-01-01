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تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية 2019

الإثنين 28 أكتوبر 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية 2019


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية, عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية.

وأكدت "إل ميساجيرو", أن رونالدو تقدم على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن العديد من الاتصالات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين اللاعب البرتغالي واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية.

وبيّنت أن نجم يوفنتوس استقبل وفدا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.

وحصد رونالدو لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع "السيدة العجوز"، كما نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده وتجاوز حاجز الـ700 هدف في مسيرته، بجانب أهدافه ضد أتلتيكو مدريد وأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.

#الكرة الذهبية #فرانس فوتبول #كرستيانو رونالدو

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