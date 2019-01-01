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الأردن: ربع قرن على الاتفاق مع إسرائيل ..اعتصام ضد معاهدة وادي عربة

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: ربع قرن على الاتفاق مع إسرائيل ..اعتصام ضد معاهدة وادي عربة


عمان /سما/

نظمت اللجنة التنفيذية الأردنية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، اعتصام احتجاجي، على اتفاقية السلام الأردنية مع الاحتلال الاسرائيلي.

ووقعت إسرائيل والأردن اتفاقية السلام، المعروفة بمعاهدة وادي عربة، في 26 تشرين أول عام 1994.

وأكد المشاركون خلال اعتصام، أمام مجمع النقابات المهنية، اليوم الأحد، أن هذه المعاهدة جلبت الذل والعار للأردن على حد وصفهم.

وأصدرت الأحزاب الأردنية بمختلف توجهاتها بيانات منفصلة طالبت فيه بإسقاط المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، وأكدت أنها خدمت المصالح الإسرائيلية وليس الأردنية.

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