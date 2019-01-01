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أوناي إيمري يلمح بشكل غير مباشر رحيل أوزيل في يناير

الأحد 27 أكتوبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوناي إيمري يلمح بشكل غير مباشر رحيل أوزيل في يناير


وكالات / سما /

صرح الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق آرسنال الإنجليزي بأن قرار استبعاد الألماني مسعود أوزيل من المشاركة في لقاءات الجانرز ليس قراره وحده، بل قرار كل من في النادي.

ويعيش مسعود أوزيل ابن 31 عاماً أسوأ فتراته مع آرسنال، بغيابه عن مباريات الفريق منذ مدة طويلة بقرار من أوناي إيمري.

وشارك مسعود أوزيل فقط في لقائين هذا الموسم، قبل استبعاده من المشاركة في أي مباراة مع آرسنال منذ شهر سبتمبر الماضي.

وبالرغم من تعرض أوناي إيمري لانتقادات لاذعة من جماهير آرسنال، بمطالبتهم بعودة أوزيل، إلا أن الأخير لن يغير رأيه، وسيستمر في قراره الذي يشير بشكل كبير إلى رحيل اللاعب عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتحدث أوناي إيمري حسب موقع “جول” بنسخته العالمية بسؤاله عن استبعاد أوزيل من قائمة الجانرز، ورد قائلاً “هنا، هناك استراتيجية واحدة متفق عليها كنادي وكفريق، لأن أهم شيء هو النادي والفريق والبحث عن الأداء الأفضل لهذا الفريق”.

وتابع “في السابق كان الجميع يتحدث هنا لاتخاذ هذا القرار -قرار استبعاد أوزيل- أنا أعلم بأن جميع المشجعين يريدون أن يعرفوا حقيقة الأمر، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث عنه”.

وأكمل “سنلعب مباراة يوم الأحد، وفي المباريات القادمة سنقرر ما الذي سيحدث”.

#أوناي إيمري #مسعود أوزيل

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