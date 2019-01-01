كونتي : إنتر ميلان يحتاج للروح الإيطالية

وكالات / سما /

أكد أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان أن لديه ثقة كبيرة في المهاجم الشاب سيباستيانو إسبوزيتو وأغرب عن رغبته في رؤية فريقه يتحلى بالروح الإيطالية.

وظهر النجم المراهق أسبوزيتو بشكلٍ ممتاز مع فريق النيراتزوري أمام بوروسيا دورتموند، ورغم أن عمره 17 عاماً فقط لكن النادي يتحرك منذ الآن لضمان خدماته والتوقيع مع عقدٍ جديد معه.

وقال كونتي مؤتمره الصحفي قبل مواجهة بارما اليوم : “قد بدأنا بخيارات محدودة في خط الهجوم هذا الموسم بوجود لوكاكو وسانشيز ولاوتارو..في حين خصائص بوليتانو لا تناسب مركز المهاجم وإن كان لعب به سابقاً مع ساسوولو، و اسبوزيتو بالنسبة لي كان هو الخيار الخامس ولذلك فكنّا نتحلى بالهدوء قبل بداية الموسم”.

استطرد : “لكن إصابة سانشيز كانت خسارة كبيرة لنا ولكننا نجحنا في إعداد اسبوزيتو للمشاركة بعد أن أظهر عملاً جيداً مع الفريق في فترة التحضيرات..ولكني سأتحدث مع إدارة النادي بخصوص سوق الانتقالات”.

وعن مواجهة بارما قال : “سنحاول استعادة طاقتنا بعد أن لعبنا قبل يومين فقط في دوري الأبطال..جماهير الإنتر كانت عملاً حاسماً لنا أمام دورتموند وأتمنى أن يساعدونا في مباراة بارما كذلك”.

وفيما يخص زيادة العناصر الإيطالية في تشكيلة فريق النيراتزوري قال : “هدف النادي هو التركيز على اللاعبين الأقوياء والموثوقين..واللاعبين الإيطالين الذين وقعنا معهم يعرفون طريقة عملنا فهو أكثر دراية بالتفاصيل التكتيكية من اللاعبين الآخرين..من المهم أن تكون لدينا تلك الروح الإيطالية، أنا اعتبر الحارس هاندانوفيتش إيطالي”.

كما أوضح كونتي بعض معالم تشكيلة أفاعي ميلانو في مباراة بارما فقال : “يمكن اللعب بستيفانو سينسي أمام الدفاع من جديد..أنا أحب رؤيته أقرب للهجوم لأنه يرى الملعب بصورة ممتازة ويعرف كيف يصنع التمريرة الحاسمة ولكنه يمكنه أن يلعب أمام الدفاع أيضاً، وكذلك بورخا فاليرو”.

وعن الثلاثي الدفاعي علق أنتونيو : “دي فري أصبح لاعباً مهماً للغاية، ولقد قلت دائماً أن الثلاثي الدفاع لدينا هم أول من يبدأون صناعة اللعب..حتى دييجو جودين صنع هدفاً في مباراة أودينيزي ويجب أن نواصل صنع مثل هذه الحالات وأن نستمر في التدرب لكي نواصل بإصرار أكبر”.

واختتم حديثه بالتعليق على العناصر الشابة التي يعطيها الفرصة : ” أعطيت لبوجبا الفرصة عندما كان في يوفنتوس وكان عمره 18 عاماً وبالنسبة لي فإن العناصر الشابة تمثل لنا قيمة مضافة، ولكن عليهم أن يبرزوا ذلك كما فعل باستوني و اسبوزيتو”.