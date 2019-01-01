المالكي يطلع نظيره من تيمور الشرقية على تطورات الأوضاع في فلسطين

باكو /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية تيمور الشرقية ديونيسيو بابو ساويرس، على تطورات الأوضاع التي تعيشها دولة فلسطين، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته بحق شعبنا.

وأشار المالكي خلال لقائه ساويرس، على هامش اجتماع القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الجمعة، إلى حاجة فلسطين للدعم الدائم لإنهاء الاحتلال، ليتمكن شعبنا من العيش بحرية واستقرار أسوة بدول العالم.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكدين ضرورة تفعيل وتبادل الزيارات الرسمية بين فلسطين وتيمور الشرقية.

من ناحيته، أكد ساويرس دعم بلاده المستمر للقضية الفلسطينية والتزامها بذلك حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا دعوته لزيارة فلسطين العام المقبل.

واتفاق الطرفان على تقديم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي خدماتها لتيمور الشرقية في مجالات عدة.