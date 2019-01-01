متى يسمح لك بارتداء الحزام مع البدلة؟

وكالات / سما /

لا شك أن مجرد طرح فكرة ارتداء حزام البدلة بالنسبة للرجال المهتمين بأناقتهم والمدركين بقواعد الموضة والأناقة الرجالية من الأطروحات التي قد تبدو غريبة بكل تأكيد، فاعتماد حزام البدلة على أنواع البدل الرجالية، سواء الخاصة بالزفاف أو العمل أو حتى المناسبات الاجتماعية لا يعد أمرًا رائجًا لأنه وببساطة شديدة من المفترض وبشكل تلقائي أن تكون مقاسات بناطيل البدل الرجالية متكاملة بشكل مثالي مع محيط مقاس الخصر لدرجة عدم احتياج الرجل لارتداء حزام البدلة.

ولكن وكما هو الحال في كل مجالات الحياة دائمًا ما يكون هناك بعض الاستثناءات البسيطة للقواعد وفي مجال الأناقة والموضة الرجالية فإن قاعدة عدم ارتداء حزام البدلة أيضًا تمتلك بعض المرونة في قواعدها بشكل يمكن الرجل في بعض الأحيان من اعتماد حزام البدلة اعتمادًا على النصائح التي سوف تتعرف عليها من خلال التقرير التالي.

1-نسيج حزام البدلة

قبل النظر إلى نوع الألياف والأنسجة التي يصنع منها حزام البدلة بأشكاله المختلفة يجب أولاً إدراك حتمية وأهمية شراء حزام البدلة الفاخر المصنوع من الجلد عالي الجودة، الذي يتميز بأنه أكثر مقاومة لعوامل الزمن والارتداء المتكرر المتمثل في الشققات وتقشر الجلد بجانب طول العمر الافتراضي.

وبالحديث عن حزام البدلة الفاخر عالي الجودة يجب الانتباه جيدًا بأنه ليست جميع أنواع حزام البدلة الفاخرة تصلح للارتداء، فعلى سبيل المثال الأحزمة المصنوعة من جلود التماسيح أو الغزلان لا تعد مناسبة للارتداء على البدل الرجالية، وذلك لأن تلك الجلود الطبيعية لامعة بشكل مبالغ فيه وهو ما لا يتوافق مع ارتداء حزام البدلة عند اعتماد الطلة الكلاسيكية، حيث يجب أن يكون حزام البدلة غير لامع.

وبجانب درجة لمعان حزام البدلة هناك أمر آخر هام قد لا يلتفت له الكثير من الرجال وهو حتمية تطابق لون الحذاء مع حزام البدلة، وذلك لزيادة التناسق والتكامل في طلة الرجال الكلاسيكية وعدم التأثير عليها بشكل سلبي بسبب اختلاف درجة لون أو لون حزام البدلة بالمقارنة مع الحذاء.

وأخيرًا ارتداء حزام البدلة المصنوع من الأقمشة المجدولة عالية الجودة لا مكان لها مع البدل الكلاسيكية ذات الطابع الرومانسي على الإطلاق، فهي لا تتماشى سوى مع البدلة الصيفية الخفيفة غير الرسمية أو مع بناطيل الجينز وجواكيت البلايزر.

2-تفاصيل حزام البدلة

ارتداء حزام البدلة يجب أن يتم في أضيق الحدود في الأساس، لذلك وعند الحاجة إلى اعتماد ارتداء حزام البدلة يجب على الرجل عدم المبالغة في تفاصيل حزام البدلة من حيث كبر حجم شريط الحزام والإطار "الإبزيم" وأشكال الفتحات وغيرها من التفاصيل، فالبساطة في انتقاء حزام البدلة واختيار مشبك أو الإطار المعدني صغير الحجم بسيط الشكل ذي لون فضي بالنسبة للبدل السوداء أو نحاسي بالنسبة للبدل الرجالية البنية من بين القواعد المهمة بالنسبة لاعتماد ارتداء حزام البدلة.

3-مقاس حزام البدلة

أهمية اعتماد مقاس حزام البدلة المناسب قاعدة لا تقل أهمية عن مرعاة الألياف والأنسجة المصنوع منها حزام البدلة واعتماد حزام البدلة ذي التفاصيل البسيطة غير المبالغ فيها.

والحقيقة أن اختيار مقاس حزام البدلة المناسب أمر يفشل فيه الكثير من الرجال بسبب عدم معرفتهم كيفية انتقاء الحزام المناسب، لذلك يجب على الرجال الانتباه أولاً إلى ارتداء المقاس المناسب بشكل مثالي لبنطال البدلة ثم التأكيد من أن دبوس تثبيت الحزام تم وضعه في الثقب الأولى أو الثاني بحد أقصى.

وبالتأكيد شريط حزام البدلة يجب ألا يكون طويلاً وكبير الحجم، بحيث يلتف على الخصر عدة مرات أو صغيرًا وقصيرًا لدرجة تجعل الرجل بالكاد يستطيع إغلاقة بإحكام، بل يجب ألا تزيد طول الجهة اليسرى البارزة من مشبك أو إبزيم الحزام بعد إغلاقه عن البوصتين أو الثلاث بوصات كحد أقصى.

- ما هي أنواع حزام البدلة الأكثر أناقة؟

هناك بعض الماركات العالمية التي تنتج عدة أنواع متعددة الألوان والأشكال وإصدارات رائعة من حزام البدلة ومن أهمها:-

1-حزام بدلة أندرسون-Anderson’s

من أهم صانعي الأحزمة الجلدية على مستوى العالم، فتلك العلامة التجارية التي تنتج أشكالاً في غاية الأناقة من حزام البدلة المصنوع من الجلد الطبيعي بخبرة إيطالية عريقة يمنح دائمًا الرجال اختيارات متعددة وأنيقة دائمًا في اختيار حزام البدلة المناسب لهم ولأذواقهم المختلفة.

2-حزام بدلة جون لويس وشركاه-John Lewis & Partners

علامة تجارية إيطالية عريقة يرجع تاريخها لعام 1920 لصناعة الأنواع عالية الجودة من حزام البدلة بمختلف أشكاله وأنماطه.

3-حزام بدلة AMI

تشتهر شركة AMI بملابسها الخارجية النموذجية الرائعة ولكن خط الإكسسوارات داخل يستحق الإشادة، حيث تصمم تلك العلامة الفرنسية الأنواع المختلفة من حزام البدلة بأناقة فرنسية رائعة.

4-حزام بدلة ينيكلو-UNIQLO

لعل المرونة الكبيرة لحزام البدلة الذي يحمل اسم علامة ينيكلو-UNIQLO التجارية الرائعة هي السمة البارزة التي سوف تمنح الرجل قدرًا كبيرًا من الحرية في اختيار اعتماد حزام البدلة على عدة أنواع مختلفة من البدل الرجالية.